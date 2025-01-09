Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько пособий было автоматически назначено в Казахстане

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Через Цифровую карту семьи (ЦКС) в 2024 году порядка 263 тыс. казахстанцев стали получателями пособий и социальных выплат в автоматическом режиме. Подробности о системе поддержки читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.

При установлении права на них потенциальным получателям пособий или социальных выплат приходит SMS-сообщение с номера 1414 с предложением оформить госуслугу. После этого гражданину остается только дать согласие, и услуга будет назначена.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год через Цифровую карту семьи более 642 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг. Правда, возможностью автоматически оформить пособие или выплату воспользовались лишь 263 тыс. граждан.

Сейчас через ЦКС в проактивном формате назначают пять видов государственных пособий:

  1. по потере кормильца;
  2. родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  3. по инвалидности;
  4. многодетным семьям;
  5. многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Также система назначает три социальных выплаты и два вида государственной поддержки:

  1. на случай утраты трудоспособности;
  2. на случай потери работы;
  3. по потере кормильца;
  4. адресная социальная помощь;
  5. единовременная выплата на погребение.

Отметим, что оформить таким способом пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2209808-skolko-posobiy-bylo-avtomaticheski-naznacheno-za-2024-god-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie