Сколько пособий было автоматически назначено в Казахстане

Через Цифровую карту семьи (ЦКС) в 2024 году порядка 263 тыс. казахстанцев стали получателями пособий и социальных выплат в автоматическом режиме. Подробности о системе поддержки читайте на NUR.KZ.
В Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.
При установлении права на них потенциальным получателям пособий или социальных выплат приходит SMS-сообщение с номера 1414 с предложением оформить госуслугу. После этого гражданину остается только дать согласие, и услуга будет назначена.
Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год через Цифровую карту семьи более 642 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг. Правда, возможностью автоматически оформить пособие или выплату воспользовались лишь 263 тыс. граждан.
Сейчас через ЦКС в проактивном формате назначают пять видов государственных пособий:
- по потере кормильца;
- родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- по инвалидности;
- многодетным семьям;
- многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".
Также система назначает три социальных выплаты и два вида государственной поддержки:
- на случай утраты трудоспособности;
- на случай потери работы;
- по потере кормильца;
- адресная социальная помощь;
- единовременная выплата на погребение.
Отметим, что оформить таким способом пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2209808-skolko-posobiy-bylo-avtomaticheski-naznacheno-za-2024-god-kazahstane/