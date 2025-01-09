Сколько пособий было автоматически назначено в Казахстане

Через Цифровую карту семьи (ЦКС) в 2024 году порядка 263 тыс. казахстанцев стали получателями пособий и социальных выплат в автоматическом режиме. Подробности о системе поддержки читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, способная в автоматическом режиме выявлять граждан, которым положены меры государственной поддержки.

При установлении права на них потенциальным получателям пособий или социальных выплат приходит SMS-сообщение с номера 1414 с предложением оформить госуслугу. После этого гражданину остается только дать согласие, и услуга будет назначена.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, за весь 2024 год через Цифровую карту семьи более 642 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг. Правда, возможностью автоматически оформить пособие или выплату воспользовались лишь 263 тыс. граждан.

Сейчас через ЦКС в проактивном формате назначают пять видов государственных пособий:

по потере кормильца; родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; по инвалидности; многодетным семьям; многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Также система назначает три социальных выплаты и два вида государственной поддержки:

на случай утраты трудоспособности; на случай потери работы; по потере кормильца; адресная социальная помощь; единовременная выплата на погребение.

Отметим, что оформить таким способом пособие или соцвыплату могут только казахстанцы, чей телефон есть в базе мобильных граждан. О том, как зарегистрировать его для получения автоматических пособий, мы подробно рассказывали здесь.