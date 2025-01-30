"Вводит в заблуждение": полиция Алматы обратилась к водителям из-за советов по оплате штрафов

Полиция Алматы выступила с разъяснениями по поводу оплаты штрафов из-за появившихся в Сети советов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Instagram-аккаунте ДП Алматы опубликовали видео с разъяснениями о механизме оплаты штрафов.

"В последнее время в социальных сетях участились сомнительные советы гражданам о правилах оплаты штрафов за нарушение ПДД, что вводит общественность в заблуждение. В этой связи, полиция Алматы разъясняет достоверный механизм, предусмотренный законодательством РК.

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца. Если административное правонарушение зафиксировано автоматическими системами фиксации, дело считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что уведомление о правонарушении направляется автоматически информационной системой "Единый реестр административных производств" после оформления предписания о необходимости уплаты штрафа.

"Таким образом, если правонарушитель надлежащим образом уведомлен, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежит обязательному исполнению.

Вместе с тем, гражданин имеет право оплаты штрафа в размере 50% от указанной суммы штрафа в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа. Размер административного штрафа, соответствует месячному расчетному показателю, действующему на момент возбуждения дела об административном правонарушении", - разъяснили в в ДП.

В полиции добавили, что распространяемая информация о том, что предписание о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца направляется собственнику транспортного средства в течение 10 суток со дня фиксации правонарушения, не соответствует действительности.

"В данном случае некоторыми гражданами требования статьи 822 КоАП РК трактуются неверно", - заявили в ДП.