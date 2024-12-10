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Что делать, если заблокировали счет за несдачу декларации в Казахстане

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Деньги лежат на планшете
Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти 70 тыс. казахстанцев столкнулись с блокировкой своих счетов из-за несдачи деклараций. Исправив ошибки и оплатив штраф, можно вернуть доступ к банковским операциям. Подробности читайте на NUR.KZ.

Третий этап всеобщего декларирования в Казахстане завершился 16 сентября. Более 2 млн граждан впервые приняли в нем участие, однако нашлись и те, кто так и не сдал свои декларации.

В ответ на это налоговые органы выслали нарушителям предупреждения о необходимости сдачи отчетностей, а также пригрозили блокировкой банковских счетов тем, кто не выполнит свои обязательства.

По итогу, как ранее выяснилось, за несдачу деклараций порядка 68,3 тыс. казахстанцев столкнулись с блокировкой своих счетов. В Комитете государственных доходов при этом подчеркнули, что приостановление расходных операций коснулось только индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Однако это не значит, что теперь граждане оказались навсегда отрезаны от банковской сферы. Как сообщает портал "Учет", чтобы восстановить полный доступ к своему счету, необходимо устранить причину его блокировки.

Другими словами, казахстанцам достаточно сдать декларацию, а также оплатить штраф за ее несвоевременную сдачу, если он был наложен.

"Входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250 должны сдать казахстанцы, которые приняли участие во всеобщем декларировании впервые, а тем, кто вошел в систему ранее, необходимо подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

Примечательно, что штраф получится оплатить даже с заблокированного счета – такие операции не попадают под ограничения. Это касается также налогов и прочих обязательных платежей.

После сдачи декларации и уплаты штрафа рекомендуется обратиться в налоговый орган по месту регистрации с сообщением о том, что причины приостановления расходных операций по банковским счетам устранены. Это не обязательно, но может ускорить разблокировку счета.

Напомним, ранее также стало известно, что в правительстве решили не охватывать декларированием рядовых граждан, у которых нет имущества за границей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2198282-chto-delat-esli-zablokirovali-schet-za-nesdachu-deklaracii-v-kazahstane/

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