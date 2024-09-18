Прием деклараций завершился: что будет с казахстанцами, которые их не сдали

16 сентября в Казахстане завершился прием налоговых отчетностей в рамках третьего этапа всеобщего декларирования. Далее пройдет инвентаризация не сдавших декларации. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые приняли участие индивидуальные предприниматели, руководители, учредители юридических лиц и их супруги.

Они должны были сдать свои декларации до 16 сентября. Однако, как сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, ответственно к своим обязанностям подошли не все граждане.

Так, в Алматы свои "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250 сдали 310 тыс. человек, хотя должны были это сделать 343 тыс. То есть отчетность предоставили 91% от общего числа декларантов.

Похожая картина и с участниками первого и второго этапа декларирования, которые в этом году должны сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Ее представили 194 тыс. из 206 тыс. алматинцев, или 94% декларантов.

Что будет с нарушителями

Как сообщили в ДГД Алматы, теперь будет проведена инвентаризация лиц, которые не подали декларации или не попали в статистическую отчетность. Казахстанцы, которые не сдали декларации вовремя, получат соответствующие уведомления от налоговых органов. При этом каждый случай нарушения будет рассматриваться индивидуально.

"В случае пропуска срока подачи декларации впервые нарушившие налогоплательщики получат предупреждение. При повторном нарушении в течение года будет наложен штраф в размере 15 МРП, что на 2024 год составляет 55 380 тенге", – также сообщили в департаменте.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования должны будут войти все совершеннолетние казахстанцы.