Часть казахстанцев освободят от сдачи деклараций

На заседании кабмина премьер-министр Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сдача декларации оставшимися категориями казахстанцев в 2025 году вызывает сомнения, поскольку все и так цифровизовано.

Сегодня в кабмине министр финансов Мади Такиев сообщил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

Оставшихся 8 млн казахстанцев, которые должны были сдавать декларацию в 2025 году, в числе которых работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие, он предложил освободить от предоставления декларации. Освобождение коснется более чем 90% физлиц.

Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами РК;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

"Сейчас декларацию сдают более 4 млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства.

На сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль, налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений, широко распространены цифровые услуги, поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц.

Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", — поддержал Такиева премьер-министр Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Сети появилась петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения. Авторы петиции заявили, что Казахстан достаточно цифровизован для того, что органы госдоходов видели все банковские движения в Казахстане.

Позже Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что декларации уже сдали больше 4 млн человек. Планировалось, что в следующем году декларирование коснется еще 8 млн граждан.

"Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха.

(...) С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", – подчеркивал президент.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года декларации должны были сдавать все оставшиеся категории граждан. При этом сообщалось, что не сдавшим декларации казахстанцам будут блокировать счета.