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Блокировать счета будут не сдавшим декларации казахстанцам

Опубликовано:

Казахстанец заполняет декларацию онлайн
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

16 сентября в Казахстане завершился прием деклараций в рамках третьего этапа всеобщего декларирования. Тех, кто их не сдал, ждет предупреждение и блокировка счетов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Прием деклараций в рамках третьего этапа всеобщего декларирования в Казахстане официально завершился 16 сентября. Напомним, что в нем приняли участие индивидуальные предприниматели, руководители, учредители юридических лиц и их супруги.

Граждане, которые впервые вошли в эту систему, должны были сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250, а остальные – декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

Всего, как сообщили в Комитете государственных доходов, в текущем году более 2 млн физических лиц представили свои первые декларации. Однако есть и те, кто по какой-то причине этого не сделал. Всем им уже были направлены предупреждения.

"Налогоплательщикам, не представившим декларацию, направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством", – сообщили в комитете.

После получения уведомления у граждан есть всего 30 дней, чтобы предоставить декларацию или пояснение. Нарушителей ждет блокировка банковских счетов. О том, что нужно указывать в своих налоговых отчетностях, мы подробно рассказывали здесь.

Также напомним о том, что ранее в госорганах сообщали о возможном наложении штрафа за повторное непредставление декларации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2183010-blokirovat-scheta-budut-ne-sdavshim-deklaracii-kazahstancam/

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