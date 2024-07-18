Пособия и соцвыплаты какого размера получают казахстанцы с инвалидностью

Размер пособия по инвалидности в Казахстане зависит от группы и причины ее возникновения, например, у 3-й группы от общего заболевания сумма равна 52 089 тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы с инвалидностью могут получать государственные пособия. Их размер зависит от величины прожиточного минимума (ПМ), который устанавливается раз в год законом "О республиканском бюджете", а также от группы и причины получения инвалидности.

Например, у лиц с инвалидностью от общего заболевания размер пособий в 2024 году составляет:

1 группа – 95 496 тенге ;

; 2 группа – 76 397 тенге ;

; 3 группа – 52 089 тенге.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей государственного пособия по инвалидности составляет порядка 540,1 тыс. человек.

Однако, помимо госпособия, некоторые казахстанцы могут получать соцвыплату по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). С начала года ее получателями стали 94,8 тыс. человек, а средний размер выплаты составил 57 220 тенге.

Социальные выплаты из ГФСС положены только участникам системы социального страхования. Это означает, что до получения инвалидности человек должен был официально работать, а его работодатель – производить все необходимые социальные отчисления.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кому еще положена финансовая поддержка

Стоит отметить, что на поддержку могут рассчитывать не только люди с инвалидностью, но и семьи, потерявшие кормильца. Им также положены государственные пособия, чей размер зависит от количества иждивенцев умершего и величины ПМ.

По состоянию на 1 июля 2024 года численность получателей пособия по случаю потери кормильца составила порядка 198,5 тыс. человек.

Некоторым из них также положены соцвыплаты из ГФСС, если умерший гражданин официально работал и был участником системы соцстрахования. С начала года их получили порядка 63,4 тыс. семей, а средний размер социальной выплаты составил 59 968 тенге.

В целом же, как отметили в Минтруда, с начала года на выплату этих двух государственных социальных пособий было направлено 306,6 млрд тенге из республиканского бюджета, а из ГФСС на соцвыплаты по потере трудоспособности и по случаю потери кормильца было направлено порядка 40,2 млрд тенге.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько в Казахстане насчитывается детей из малообеспеченных семей, которые являются получателями адресной соцпомощи.