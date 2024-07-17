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Сколько денег платят многодетным семьям в Казахстане

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Ребенок с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пособие по многодетности назначается семьям, в которых проживает 4 или более детей. Минимальный размер выплаты в 2024 году составляет 59 183 тенге (16,03 МРП). Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждая семья, в которой совместно проживают четверо и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, имеют право получать пособие по многодетности. Доход семьи при этом не играет роли.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 584,4 тыс. семей на общую сумму 236,2 млрд тенге. В июне пособия получили 594,8 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.

Если сопоставить количество получателей в июне с общей суммой выплат, то получится, что в среднем каждая многодетная семья получила пособие в размере 67,2 тыс. тенге. Впрочем, в действительности величина выплаты зависит от количества детей и размера месячного расчетного показателя (МРП), который в 2024 году равен 3 692 тенге.

Так, в 2024 году, в зависимости от количества совместно проживающих детей, многодетная семья может получать пособие следующего размера:

  • 4 ребенка – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;
  • 5 детей – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;
  • 8 и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

В целом в текущем году государством предусмотрено порядка 474,8 млрд тенге на выплаты пособий по многодетности. Впрочем, на поддержку могут рассчитывать не только многодетные семьи, но и в целом граждане с детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2135514-skolko-deneg-platyat-mnogodetnym-semyam-v-kazahstane/

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