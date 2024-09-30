Какие проблемы есть в системе медстрахования в Казахстане, рассказал эксперт

Обязательное медицинское страхование призвано обеспечить необходимыми услугами население страны. Однако в нем имеются некоторые недостатки, требующие решения. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Мурат Нурмагамбетов выделил ряд проблем в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) Казахстана, включая неравномерное финансовое бремя для граждан с разным уровнем дохода и двойной сбор взносов для некоторых категорий.

По мнению эксперта, текущая система ОСМС создает ощущение несправедливости, так как люди с высокими доходами платят больше, но получают тот же объем услуг, что и остальные.

Нурмагамбетов предложил ряд решений, основанных на опыте зарубежных стран, включая установление единой фиксированной суммы взносов для всех граждан и введение дифференцированных размеров взносов по возрастным группам.

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане была введена в 2020 году.

Она подразумевает осуществление казахстанцами взносов в Фонд медицинского страхования, за счет которых финансируется предоставление медицинских услуг населению. Это позволяет увеличить возможности сферы здравоохранения за счет роста финансирования.

А незастрахованные лица получают услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Как сообщает портал "ЮРИСТ", своим мнением о проблемах текущей системы медстрахования и способах их решения поделился Мурат Нурмагамбетов, член палаты юридических консультантов "Лига юристов Астаны".

Какие трудности имеются в системе ОСМС

Как считает эксперт, в текущей системе медстрахования имеются недостатки, требующие решения.

Например, среди них выделяется размер взносов в рамках ОСМС: он равен 2% от суммы дохода для всех граждан. Максимальный взнос составляет 2% от 10 МЗП, или 17 000 тенге от 850 000 тенге дохода на 2024 год, даже если реальный доход будет больше.

Однако объемы предоставляемых услуг остается одинаковыми.

"Таким образом, лица с высокими доходами платят взносы в разы больше, чем лица с низкими доходами, при этом все имеют доступ к одинаковому объему медицинских услуг.

Также не понятно, по какой причине установлен предел в десятикратном размере МЗП. Это создает ощущение несправедливости, поскольку финансовое бремя распределяется неравномерно", – считает эксперт.

Врач и пациент. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом он отмечает, что лица с высокими доходами обычно прибегают к услугам частных медицинских организаций.

Также Мурат Нурмагамбетов указывает на следующие проблемы, которые, согласно его мнению, имеются в системе медстрахования:

нагрузка взносов по ОСМС для лиц с низкими доходами – для низкооплачиваемых категорий населения взнос в размере 2% от дохода является более ощутимым, чем те же 2% для более высокооплачиваемых граждан;

двойной сбор ОСМС – например, подобное встречается в случаях, когда индивидуальные предприниматели (ИП) могут также быть наемными работниками и вынуждены осуществлять взносы как с зарплаты, так и в качестве ИП. Однако медуслуги предоставляются стандартном объеме.

Предложения эксперта

Эксперт отмечает, что в Казахстане можно было бы применить опыт зарубежных стран, который заключается в некоторых особенностях:

Германия – взносы на медицинское страхование только с одного источника дохода даже в случае ИП-наемного работника, а второй доход освобождается от дополнительных взносов, если они уплачены от первого источника;

Великобритания – система здравоохранения финансируется за счет налогов, сохраняется двойное налогообложение при нескольких доходах, но при этом предоставляются определенные льготы для снижения финансовой нагрузки;

Канада – система медицинского страхования управляется провинциальными правительствами, в большинстве которых взносы на медицинское страхование удерживаются только с одного источника дохода;

Сингапур – взносы на медицинское страхование только с одного источника дохода, а для уплачивающих взносы с нескольких источников предоставляются налоговые льготы и освобождения.

Человек с температурой. Иллюстративное фото: freepik.com

Учитывая указанные вопросы текущей системы ОСМС, эксперт предлагает внедрить некоторые решения для улучшения ситуации в Казахстане. Например, он считает, что нужно пересмотреть принцип исчисления взносов.

"Изменить законодательство, в частности установить единую фиксированную сумму взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) для всех граждан, независимо от уровня их дохода.

Поскольку все застрахованные лица имеют доступ к одинаковому объему медицинских услуг в рамках системы ОМС, взносы должны быть равными для всех. Это позволит устранить несправедливость, связанную с разницей в размере уплаченных взносов, и упростит процесс расчета и уплаты взносов", – считает эксперт.

Также он предлагает установить дифференцированные размеры взносов на ОСМС по возрасту участников, разделив их на определенные группы. Отмечается, что данные варианты решения могут быть реализованы при сохранении существующего государственного субсидирования медицины.

Напомним, что ранее недовольными ОСМС казахстанцами была запущена петиция об отмене обязательного медстрахования.