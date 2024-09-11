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Ставка социальных отчислений вырастет в Казахстане: увеличатся ли из-за этого соцвыплаты

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Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2025 года ставка соцотчислений в Казахстане вырастет до 5%. Но на соцвыплаты это не повлияет, так как они зависят только от дохода. Подробности о предстоящих изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С 2025 года в Казахстане ставка социальных отчислений вырастет с 3,5% до 5%, но это не повлияет на размер социальных выплат гражданам, так как они зависят только от дохода.
  • Повышение ставки не должно отразиться на зарплатах работников, так как социальные отчисления не удерживаются с их личного дохода, а выплачиваются работодателем.
  • По информации Министерства труда, увеличение ставки также не должно повлиять на расходы работодателей, поскольку они могут уменьшить сумму социального налога на сумму уплаченных социальных отчислений.

С 2005 года казахстанские работодатели начали уплачивать социальные отчисления (СО) в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Согласно принятому перед этим, а на данный момент уже утратившему силу закону РК "Об обязательном социальном страховании", ставку соцотчислений поэтапно повышали – с 1,5% в 2005 году до 5% с 2010 года.

Но, как нам сообщили в Департаменте социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в связи с введением в стране системы обязательного социального медицинского страхования было временно осуществлено снижение ставки социальных отчислений с 5% до 3,5%.

Таким образом, действие пониженной ставки соцотчислений началось с 1 января 2018 года и закончится с 1 января 2025 года. То есть со следующего года, согласно уже Социальному кодексу, она снова вырастет до 5%.

Повлияет ли это на размер социальных выплат, мы также узнали в Минтруда.

Вырастут ли соцвыплаты из-за повышения ставки

В ведомстве отметили, что расчет размеров социальных выплат производится на основании объекта исчисления социальных отчислений, то есть дохода, на основе которого работодатель их рассчитал и уплатил.

Таким образом, размер ставки социальных отчислений никак не влияет на размер социальных выплат. Даже если работодатель будет платить больше, от объема отчислений ничего не зависит – они не аккумулируются на личных счетах казахстанцев.

Например, с дохода, учтенного в качестве объекта исчисления, равного 200 тысяч тенге, работодатель в 2024 году платит социальное отчисление в размере 3,5%, или 7 тысяч тенге. В 2025 году СО составит 5%, или 10 тысяч тенге.

Но при расчете социальных выплат будет учитываться среднемесячный доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений. То есть в нашем примере и за 2024, и за 2025 год это будут 200 тысяч тенге.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Повлияет ли повышение ставки на зарплаты

В Минтруда также подчеркивают, что объектом исчисления социальных отчислений являются расходы работодателя на выплату заработной платы. То есть непосредственно с личного дохода работника они не удерживаются.

С начисленных зарплат работников удерживаются только обязательные пенсионные взносы, индивидуальный подоходный налог и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Таким образом, для работников никаких изменений не произойдет, то есть удержания с их зарплат не вырастут. Как утверждают в ведомстве, и на доходы работодателей это тоже не должно повлиять.

"В части работодателей, отмечаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 486 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), налогоплательщики уменьшают исчисленную сумму социального налога (ставка составляет 9,5%) на сумму уплаченных социальных отчислений.

В этой связи, совокупная нагрузка на фонд оплаты труда для работодателей, в виде социального налога, не изменится", – сообщили в Минтруда.

Следовательно, плановый рост ставки социальных отчислений с 3,5% до 5% в 2025 году не должен повлиять на расходы работодателей, а также размеры зарплат казахстанцев и их будущих социальных выплат.

Напомним, что с этого года к расходам работодателя также добавился новый пенсионный взнос, за счет которого в будущем казахстанцы будут получать дополнительную выплату к пенсии. Его ставка также будет расти поэтапно: с 1,5% в 2024 году, до 5% с 2028 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2160021-stavka-socialnyh-otchisleniy-vyrastet-v-kazahstane-uvelichatsya-li-iz-za-etogo-socvyplaty/

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