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Нужно ли сдавать декларацию казахстанцам, открывшим ИП в 2024 году

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Деньги лежат на планшете
Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году во всеобщем декларировании в Казахстане впервые участвуют индивидуальные предприниматели. Однако это не касается тех, кто открыл ИП только в текущем году. Подробности читайте на NUR.KZ.

Лишь за январь и февраль текущего года в Казахстане было зарегистрировано более 140 тыс. новых индивидуальных предпринимателей (ИП). У некоторых из них могут возникнуть вопросы по поводу необходимости участия во всеобщем декларировании.

Напомним, именно в 2024 году должны предоставить "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250 индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц, а также их супруги.

Однако важно отметить, что не все предприниматели обязаны подавать декларацию именно в 2024 году. Как объясняют эксперты портала Учет.kz, сделать это должны только те, кто открыл ИП до 2024 года.

Дело в том, что декларация подается за предшествующий год, то есть по состоянию на 31 декабря 2023 года. Если у казахстанца на тот момент не было ИП, то и обязанности участвовать во всеобщем декларировании в текущем году у него нет.

Такая же логика работает и для тех, кто закрыл свой бизнес до конца 2023 года – они тоже не участвуют во всеобщем декларировании в текущем году.

Однако важно отметить, что с 2025 года в систему войдут все совершеннолетние казахстанцы, и уже будет неважно, было ли зарегистрированное ИП годом ранее или нет. По итогу системой декларирования будет охвачено порядка 13 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2095892-nuzhno-li-sdavat-deklaraciyu-kazahstancam-otkryvshim-ip-v-2024-godu/

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