Декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане

В декларации о доходах и имуществе теперь не нужно отражать некоторые доходы, информацию о покупке и продаже имущества в Казахстане, а также об источниках расходов. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в стране проходит третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

В 2024 году им нужно сдать входную декларацию об активах и обязательства по форме 250. А в последующие годы всем вошедшим в систему казахстанцам ежегодно нужно будет заполнять декларацию о доходах и имуществе по форме 270, где фиксируются изменения активов и обязательств.

Именно форму 270 в Казахстане и упростили. Как сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, теперь в ней не нужно отражать доходы, облагаемые у источника выплаты. В частности, это зарплаты, пенсионные выплаты, стипендии, вознаграждение по депозитам и прочие виды доходов.

Также исключена необходимость указывать в декларации информацию о приобретении, отчуждении или безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане.

Кроме того, рядовым гражданам также не нужно отражать в 270 декларации сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества. Теперь это нужно будет делать только следующим категориям:

лица, занимающие государственную должность и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

должностные лица и их супруги;

лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций и их супруги.

То есть уточнять, откуда взялись деньги на ту или иную покупку, теперь должны будут только чиновники.

Стоит отметить, что в настоящее время изменения только вносятся в правила составления декларации о доходах и имуществе. После их утверждения новая форма появится в информационных системах Комитета государственных доходов.

Впрочем, участник декларирования может не ждать вступления в силу поправок, а сдать декларацию по действующей форме. Отметим, что повторно сдавать декларацию после обновления ее формы не нужно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцам стоит задекларировать все свое ценное имущество.