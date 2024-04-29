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Может ли произойти утечка данных из деклараций казахстанцев

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Заполнение декларации онлайн
Декларация об активах и обязательствах физического лица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан неоднократно сталкивался с утечкой данных своих граждан. Однако с декларациями такого произойти не должно. Готово ли правительство защищать данные казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Система всеобщего декларирования будет хранить в себе данные миллионов казахстанцев. Для того, чтобы сохранить конфиденциальную информацию от посторонних глаз, нужно создать надежную защиту.

Казахстанцы неоднократно сталкивались с утечками своих данных, например, недавно такое произошло с клиентами одной из микрофинансовых организаций. Подобные ситуации несут огромные риски.

В связи с этим депутаты "Народной партии Казахстана" и "Ак жол" обратились с запросом в профильные ведомства с просьбой рассказать о том, как будут защищать данные казахстанцев, участвующих во всеобщем декларировании.

На запрос депутатов ответили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики, заверив, что Комитету государственных доходов Министерства финансов РК для обеспечения защиты данных граждан были даны рекомендации в части обеспечения:

  • подключения к оперативному центру информационной безопасности;
  • прохождения процедуры испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
  • исполнения единых требований информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
  • подключения к государственному сервису контроля доступа к персональным данным.

Министерство финансов РК в свою очередь подтвердило свою готовность и ответственность за защиту персональных данных и информационной безопасности граждан.

"Необходимо отметить, что доступ к декларациям предоставляется лишь по специальному приказу ограниченному кругу сотрудников, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность и безопасность информации, включая административную и уголовную ответственность за ее утрату или неправомерное использование", – сообщили в Минфине.

Таким образом, как можно сделать вывод из ответов профильных министерств, в Казахстане проводятся активные меры по защите данных казахстанцев от возможных утечек, в том числе идет работа по внесению изменений и дополнений в законодательство в сфере информатизации и обеспечения защиты информационной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2092946-mozhet-li-proizoyti-utechka-dannyh-iz-deklaraciy-kazahstancev/

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