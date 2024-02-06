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30 лет независимости Казахстана

Кто из казахстанцев может не сдавать декларацию в 2024 году

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования. Он не затрагивает руководителей филиалов и представительств, а также лиц, занимающихся частной практикой. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В третьем этапе всеобщего декларирования принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. Причем это касается даже тех, кто приостановил свою деятельность, но не закрыл компанию или ИП.

Все они должны будут предоставить "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. О том, что нужно там указывать, мы подробно рассказывали здесь.

Помимо новых категорий, в системе декларирования продолжают принимать участие и те граждане, которые вошли в нее в прошлые годы: государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковской и страховой сфер, работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

До 15 сентября они должны предоставить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Как уточнили в Комитете государственных доходов, при этом есть отдельные категории граждан, которым не нужно подавать декларацию в 2024 году. Например, руководители филиалов и представительств – по закону такие организации не являются юридическими лицами.

Также не нужно декларировать свои активы и обязательства казахстанцам, которые занимаются частной практикой: нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы. Все они войдут в систему всеобщего декларирования лишь с 2025 года, как и остальные граждане страны.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, что важно знать казахстанцам о всеобщем декларировании: какие сведения нужно отображать, как подготовиться к подаче документа, нужно ли декларировать подарки, а также о штрафах за неправильное отображение сведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2059327-kto-iz-kazahstantsev-mozhet-ne-sdavat-deklaratsiyu-v-2024-godu/

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