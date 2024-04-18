QR-коды стали популярнее POS-терминалов для оплаты в Казахстане

Казахстанцы во время покупок чаще всего используют мобильный банкинг и оплату по QR-коду. На обычные POS-терминалы приходится лишь 21,3% всех транзакций. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С каждым годом безналичные способы оплаты становятся все популярнее среди казахстанцев. В 2023 году даже был побит рекорд по их объемам.

С началом проверок мобильных переводов на наличие незаконной предпринимательской деятельности были опасения, что бизнес уйдет "в тень" и будет работать с наличными деньгами. Но они не сбылись. Как отмечает портал Ranking.kz, по факту ничего не изменилось – казахстанцы по-прежнему выбирают "безнал".

Так, всего за два месяца текущего года объем безналичных платежей в Казахстане достиг 21,1 трлн тенге. Это сразу на 17,1% больше, чем было в аналогичном периоде 2023 года. Всего было совершено более 1,72 млрд транзакций.

Более того, в текущем году в лидерство выбились QR-коды – ими стали чаще пользоваться при оплате, чем привычными всем POS-терминалами. За январь и февраль на них пришлось 24,17% всех транзакций (416,09 млн операций) на общую сумму в 2,12 трлн тенге.

Для сравнения: через POS-терминалы было проведено только 367,26 млн транзакций, то есть лишь 21,34% от общего количества. Впрочем, если рассматривать по общей сумме, то они все еще обгоняют популярные QR-коды – 2,3 трлн тенге.

Самым популярным способом оплаты у казахстанцев является мобильный банкинг. Через Интернет за два месяца было произведено 937,85 млн транзакций (54,48%) на сумму 16,7 трлн тенге.

Популярность способов безналичной оплаты. Инфографика: ranking.kz

Не последнюю роль, как считают аналитики, в повышении популярности "безнала" сыграли сами бизнесмены.

Многие из них решили заниматься легальным бизнесом и начали получать статус индивидуального предпринимателя (ИП). В январе было зарегистрировано 75 тыс., а в феврале – 70 тыс. новых ИП. Тогда как раньше было лишь 2-3 тыс. регистраций в месяц.

Напомним, ранее в стране было зафиксировано массовое закрытие ИП, которое было связано с обязанностью предпринимателей участвовать в третьем этапе всеобщего декларирования.