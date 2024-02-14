Сколько всего казахстанцев должны будут сдавать декларации о доходах

Всеобщим декларированием планируется охватить все взрослое население Казахстана, то есть порядка 13 млн человек. Последняя категория войдет в систему уже в 2025 году. Подробности читайте в NUR.KZ.

В 2024 году стартовал третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП), а также их супруги.

При этом, как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), этой системой планируется охватить все совершеннолетнее население Казахстана – около 13 млн граждан.

Весь процесс введения всеобщего декларирования завершится с окончанием четвертого этапа, когда в систему войдут оставшиеся граждане, не принимавшие участие в первых трех этапах, то есть работники частных структур, домохозяйки, пенсионеры, студенты и другие граждане.

Всего в четвертом этапе примут участие более 6,4 млн человек. Это будет самая большая группа. Для сравнения: в первом этапе было всего 580 тыс. человек, а во втором – 2,1 млн.

В третьем этапе должны будут принять участие порядка 3,9 млн человек. При этом, как также сообщили в КГД МФ, по состоянию на 13 февраля "входную" первоначальную декларацию по форме 250.00 уже представила 121 тыс. граждан.

Еще 294 тыс. декларантов, которые принимают участие в системе не первый год, подали декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Отчетность казахстанцы должны сдать до 15 сентября 2024 года. Удобнее всего сделать это в электронном формате через один из доступных сервисов:

портал КГД "Кабинет налогоплательщика";

портал "Электронного правительства";

сервис проверки и подачи декларации Moldir;

мобильное приложение одного из банков второго уровня;

приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке. Однако, как отмечают в комитете, 99% участников всеобщего декларирования предпочитают онлайн-формат.

Напомним, граждан, которые вовремя не сдадут декларацию, ждет наказание в виде административного штрафа в размере 15 МРП.