Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько всего казахстанцев должны будут сдавать декларации о доходах

Опубликовано:

Документация и деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Всеобщим декларированием планируется охватить все взрослое население Казахстана, то есть порядка 13 млн человек. Последняя категория войдет в систему уже в 2025 году. Подробности читайте в NUR.KZ.

В 2024 году стартовал третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие руководители, учредители и участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП), а также их супруги.

При этом, как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), этой системой планируется охватить все совершеннолетнее население Казахстана около 13 млн граждан.

Весь процесс введения всеобщего декларирования завершится с окончанием четвертого этапа, когда в систему войдут оставшиеся граждане, не принимавшие участие в первых трех этапах, то есть работники частных структур, домохозяйки, пенсионеры, студенты и другие граждане.

Всего в четвертом этапе примут участие более 6,4 млн человек. Это будет самая большая группа. Для сравнения: в первом этапе было всего 580 тыс. человек, а во втором – 2,1 млн.

В третьем этапе должны будут принять участие порядка 3,9 млн человек. При этом, как также сообщили в КГД МФ, по состоянию на 13 февраля "входную" первоначальную декларацию по форме 250.00 уже представила 121 тыс. граждан.

Еще 294 тыс. декларантов, которые принимают участие в системе не первый год, подали декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Отчетность казахстанцы должны сдать до 15 сентября 2024 года. Удобнее всего сделать это в электронном формате через один из доступных сервисов:

  • портал КГД "Кабинет налогоплательщика";
  • портал "Электронного правительства";
  • сервис проверки и подачи декларации Moldir;
  • мобильное приложение одного из банков второго уровня;
  • приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке. Однако, как отмечают в комитете, 99% участников всеобщего декларирования предпочитают онлайн-формат.

Напомним, граждан, которые вовремя не сдадут декларацию, ждет наказание в виде административного штрафа в размере 15 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2060863-skolko-vsego-kazahstantsev-dolzhny-budut-sdavat-deklaratsii-o-dohodah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.