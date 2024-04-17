Кто должен сдать входную декларацию до 15 сентября в Казахстане

В третьем этапе всеобщего декларирования участвуют индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц, а также их супруги. Кто именно входит в эти категории, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. В нем принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

До 15 сентября им нужно сдать входную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, а в последующие годы они обязаны будут заполнять ежегодную декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

В Комитете государственных доходов (КГД) между тем рассказали, кто именно относится к категории руководителей и учредителей юридических лиц. Так, в 2024 году декларацию по форме 250 впервые должны предоставить:

руководители юридических лиц (в том числе и некоммерческих организаций);

председатель совета директоров;

первый руководитель коллегиального органа правления юридического лица;

единоличные руководители;

председатели жилищных и дачных кооперативов;

учредители юридических лиц;

участники юридических лиц;

Обязаны предоставлять декларацию также супруги всех вышеперечисленных лиц и те, кто приостановил свою деятельность, но не закрыл юридическое лицо или ИП.

А вот руководителям филиалов и представительств, а также гражданам-инициаторам религиозных объединений и участникам дачных или жилищных кооперативов пока не нужно сдавать входную декларацию.

Такая обязанность у них появится только в 2025 году, как и у всех остальных категорий казахстанцев, которые до сих пор не участвуют во всеобщем декларировании.

Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах по форме 250. Инфографика: NUR.KZ

Декларацию на бумажном носителе можно представить в органы доходов по месту жительства, через Центры обслуживания населения (ЦОН) или через почтовое отделение.

В электронном варианте документ можно заполнить одним из доступных вариантов:

через "Кабинет налогоплательщика" – cabinet.salyk.kz;

через портал "Электронного правительства" – egov.kz;

через сервис проверки и подачи декларации об активах и обязательствах Moldir – moldir.qoldau.kz;

через приложения:

e-Salyq Azamat; eGov mobile; Halyk, Kaspi.kz и BCC.KZ;

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцам стоит задекларировать ценные вещи, даже если этого не требует закон.

Также ранее один из финансовых экспертов раскритиковал ход всеобщего декларирования и высказал идею о его переносе.