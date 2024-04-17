Кто должен сдать входную декларацию до 15 сентября в Казахстане

В третьем этапе всеобщего декларирования участвуют индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц, а также их супруги. Кто именно входит в эти категории, узнали журналисты NUR.KZ.
С 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. В нем принимают участие индивидуальные предприниматели (ИП), руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.
До 15 сентября им нужно сдать входную декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, а в последующие годы они обязаны будут заполнять ежегодную декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.
В Комитете государственных доходов (КГД) между тем рассказали, кто именно относится к категории руководителей и учредителей юридических лиц. Так, в 2024 году декларацию по форме 250 впервые должны предоставить:
- руководители юридических лиц (в том числе и некоммерческих организаций);
- председатель совета директоров;
- первый руководитель коллегиального органа правления юридического лица;
- единоличные руководители;
- председатели жилищных и дачных кооперативов;
- учредители юридических лиц;
- участники юридических лиц;
Обязаны предоставлять декларацию также супруги всех вышеперечисленных лиц и те, кто приостановил свою деятельность, но не закрыл юридическое лицо или ИП.
А вот руководителям филиалов и представительств, а также гражданам-инициаторам религиозных объединений и участникам дачных или жилищных кооперативов пока не нужно сдавать входную декларацию.
Такая обязанность у них появится только в 2025 году, как и у всех остальных категорий казахстанцев, которые до сих пор не участвуют во всеобщем декларировании.
Декларацию на бумажном носителе можно представить в органы доходов по месту жительства, через Центры обслуживания населения (ЦОН) или через почтовое отделение.
В электронном варианте документ можно заполнить одним из доступных вариантов:
- через "Кабинет налогоплательщика" – cabinet.salyk.kz;
- через портал "Электронного правительства" – egov.kz;
- через сервис проверки и подачи декларации об активах и обязательствах Moldir – moldir.qoldau.kz;
- через приложения:
- e-Salyq Azamat;
- eGov mobile;
- Halyk, Kaspi.kz и BCC.KZ;
Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцам стоит задекларировать ценные вещи, даже если этого не требует закон.
Также ранее один из финансовых экспертов раскритиковал ход всеобщего декларирования и высказал идею о его переносе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2086352-kto-dolzhen-sdat-vhodnuyu-deklaratsiyu-do-15-sentyabrya-v-kazahstane/