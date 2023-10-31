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Как избежать участия во всеобщем декларировании с 2024 года в Казахстане

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со 2024 года индивидуальные предприниматели должны принять участие во всеобщем декларировании, иначе будет штраф. Однако этого можно избежать, если закрыть ИП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Со следующего года в Казахстане начнется третий этап всеобщего декларирования. В рамках него будут сдавать декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 руководители, учредители, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели (ИП), а также их супруги.

Вместе с тем, как сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, в Казахстане насчитывается 27 954 бездействующих ИП. Их владельцы тем не менее все равно будут обязаны предоставить в 2024 году "входную" декларацию.

Как объясняют в ведомстве, каждый казахстанец самостоятельно может проверить, является ли он бездействующим ИП. Сделать это можно на официальном сайте Комитета госдоходов, в меню "Электронные сервисы", в разделе "Поиск неблагонадежных налогоплательщиков".

Помимо этого, комитет запустил push-уведомления через мобильные приложения банков второго уровня о нахождении ИП в списке бездействующих.

Однако, как объясняют в Министерстве финансов РК, граждане, которые зарегистрировали юридическое лицо или ИП, но при этом не осуществляют предпринимательскую деятельность, могут подать налоговое заявление о прекращении своей деятельности.

Это избавит бывших предпринимателей от необходимости принимать участие во всеобщем декларировании в 2024 году. В противном случае это обязательство сохранится, и, если гражданин своевременно не подаст декларацию, то сначала он получит предупреждение, а после повторного нарушения в течение года ему выпишут штраф в размере 15 МРП – 51 750 тенге в 2023 году.

Напомним, со следующего года также завершается действие единого совокупного платежа (ЕСП), которым до сих пор пользуются многие самозанятые казахстанцы. Тем из них, кто планирует продолжить свою деятельность в 2024 году, придется оформлять ИП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2043338-kak-izbezhat-uchastiya-vo-vseobschem-deklarirovanii-s-2024-goda-v-kazahstane/

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