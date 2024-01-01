Чьи мобильные переводы будут проверять в 2024 году в Казахстане

В 2024 году в Казахстане будут проверять мобильные переводы с признаками предпринимательской деятельности участников двух этапов всеобщего декларирования. Кого это касается, узнали журналисты NUR.KZ.

Денежные мобильные переводы на счета физических лиц некоторыми недобросовестными казахстанцами используются для сокрытия доходов от предпринимательской деятельности. То есть прием платежей таким образом производится без выдачи чека и в целом является незаконным.

В связи с этим в Казахстане начали поэтапную проверку мобильных переводов, получаемых гражданами. Ей подвергаются только транзакции с признаками получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно закону, таким признаком является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Как будут определять таких получателей и что им грозит, нам рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК).

Кто и чьи контакты передает в госорганы

С 1 января 2023 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, передают в КГД МФ РК сведения о лицах, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

При этом они направляют индивидуальные идентификационные номера (ИИН) только тех лиц, которые попали под вышеуказанные критерии – в течение трех месяцев подряд получали сто и более мобильных переводов от разных отправителей.

Сведения передаются в соответствии с этапами всеобщего декларирования. То есть в 2023 году банки передали в органы госдоходов информацию по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам, которые сдавали декларации об активах и обязательства в 2022 году.

А с 2024 года будут формироваться списки работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. Таким образом, в наступившем году передаче подлежат сведения за 2023 год по участникам первого и второго этапов всеобщего декларирования.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

С 2025 года к ним присоединятся индивидуальные предприниматели (ИП), руководители юридических лиц и их супруги, а с 2026 года – остальные казахстанцы, которые начнут сдавать декларации в 2025 году.

Как будут проверять переводы казахстанцев

В отношении казахстанцев, которые в течение отчетного года получали мобильные переводы с признаками получения дохода от предпринимательской деятельности, сначала проводится камеральный контроль, в рамках которого физлицо проверяется на:

наличие регистрации в налоговых органах;

неотражение дохода и имущества;

занижение доходов.

В целом камеральный контроль направлен на предоставление возможности налогоплательщикам самостоятельно устранить нарушения, то есть зарегистрировать ИП либо представить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов, полученных переводами.

Если получатель не согласен с нарушениями, он вправе предоставить пояснение об их отсутствии с приложением подтверждающих документов.

При неисполнении уведомления назначается налоговая проверка, в ходе которой с банков запрашивается полная информация по счету физического лица и фактически выносится решение о наличии или отсутствии нарушений.

Как могут наказать скрывающих доходы

В КГД МФ РК при этом отмечают, что за деятельность без регистрации ИП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 15 до 100 месячных расчетных показателей (МРП). В 2024 году эта сумма составит от 59 430 до 396 200 тенге.

Штраф грозит и за сокрытие доходов – в размере 200% от неуплаченной суммы. При повторном нарушении – 300%. А за невыдачу чека – штраф от 15 до 50 МРП (198 100 тенге).

В органах госдоходов также подчеркивают, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.