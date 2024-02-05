Могут ли казахстанцы узнать о доходах госслужащих и президента, рассказала эксперт

Доверие к налоговой системе и работе правительства повышается при обеспечении прозрачности данных о доходах чиновников и расходах бюджета. Как это устроено в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

В некоторых развитых странах применяется практика, по которой госслужащие и даже президенты публикуют свои декларации о доходах для общего доступа. Это позволяет повысить уровень доверия избирателей к кандидатам, а также к налоговой системе в целом.

Имеются ли возможности для внедрения подобной практики в Казахстане, мы узнали у эксперта в сфере налогообложения Нуркамилы Акишевой.

Она является членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров Великобритании, сертифицированном членом Института внутренних аудиторов США, а также лицензированным оценщиком и аудитором Казахстана.

Могут ли казахстанцы узнать о доходах чиновников

С 2021 года в Казахстане стартовал первый этап программы всеобщего декларирования, согласно которому государственные служащие и их супруги (а к 2025 году – все казахстанцы) обязаны ежегодно предоставлять декларации о своих доходах и имуществе.

Подобные меры направлены на улучшение прозрачности и борьбу с коррупцией в государственных структурах.

"В США, к примеру, публикация деклараций для чиновников не является обязательной. Однако, это стало устоявшейся нормой, особенно для президентов страны.

На официальном сайте Белого дома вы можете ознакомиться с декларацией президента США и членов его семьи. Это оказывает образовательное воздействие, поскольку лидеры государства, стремясь поддерживать определенные поведенческие нормы среди своих граждан, выступают в качестве образцов.

Хотя нет юридического обязательства для действующего президента публично раскрывать свои налоговые декларации, это широко рассматривается как конструктивный шаг для улучшения своего общественного имиджа", – отмечает Нуркамила Акишева.

Эксперт в сфере налогообложения Нуркамила Акишева. Фото: из личного архива Нуркамилы Акишевой

Однако в Казахстане прозрачность доходов госслужащих оказалась под вопросом даже после введения всеобщего декларирования.

Так, на брифинге по итогам заседания правительства в сентябре 2023 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что чиновники не будут публиковать отчеты о своих доходах.

"Про публичность – такого в законодательстве нет. Публичность во всеобщем декларировании не предполагается. Законодательно это не закреплено", – сообщил Амрин.

Как отмечает эксперт, в развитых странах публичность доходов чиновников является широко распространенной практикой. А в Казахстане она могла бы обеспечить больше доверия к государству.

"Декларации чиновников должны быть доступны для общественности, способствуя открытости и публичному контролю за их деятельностью. По моему мнению, у населения не должно возникать проблем с доступом к такому виду информации", – отмечает Нуркамила Акишева.

При этом она указывает, что в США наблюдается другой подход к этому вопросу.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Страны с обязательной публикацией доходов госслужащих

К странам, в которых обязательное опубликование доходов государственных служащих является общей практикой, можно отнести Швецию, Финляндию, Норвегию, Сингапур, Германию, Голландию и многие другие.

"В этих странах прозрачность доходов государственных служащих считается важным элементом борьбы с коррупцией и поддержания доверия общества к государственным институтам", – сообщает Нуркамила Акишева.

Она также отмечает, что Европейский Суд по правам человека поддерживает публикацию и доступ к декларациям в Интернете.

Так, в положениях суда указывается, что "широкая общественность имеет законный интерес в установлении, что местная политика прозрачна, и доступ в Интернет к декларациям обеспечивает эффективный и легкий доступ к такой информации.

Без такого доступа обязательство не имело бы практического значения или реального воздействия на степень информированности общественности о политическом процессе".

Таким образом, возможность населения увидеть доходы госслужащих, включая и президента страны, могла бы способствовать повышению доверия граждан к правительству и налоговой системе. А значит – повысить ее эффективность.

Однако в Казахстане пока что подобные меры не были приняты.