Должны ли банки кредитовать бизнес в Казахстане, рассказал эксперт

Вопрос кредитования бизнеса и предпринимателей банками второго уровня является актуальным из-за высоких ставок. Как должен работать этот инструмент и есть ли альтернативы, узнали журналисты NUR.KZ.

В последнее время в обществе наблюдаются жаркие общественные дискуссии по поводу кредитования бизнеса банками второго уровня (БВУ).

Как отмечает президент компании SAVA Capital Inc. и инвестор Сабир Букейханов, мнения по данному вопросу могут содержать политические аргументы, искаженные факты, а также личные интересы отдельных сторон.

Поэтому важно тщательно оценить каждый аспект в этой теме, чтобы получить трезвую оценку ситуации.

Нужен ли бизнес банкам в Казахстане

Как отмечает эксперт, сравнение доли коммерческих кредитов в структуре активов БВУ в США показывают следующее: из примерно 22,9 трлн долларов США в американской банковской системе на коммерческие займы приходится 5,661 трлн долларов, или около 24,7%.

При этом данная держава является лидером в сфере мирового бизнеса, а ее БВУ сложно заподозрить в нежелании кредитовать предпринимателей.

"Активы БВУ РК составляют 49,172 трлн тенге, тогда как кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляют 10,734 трлн тенге, или 21,8% от совокупных активов.

Как мы видим, соотношение коммерческих кредитов к банковским активам примерно сопоставимы показателям США", – сообщает Сабир Букейханов.

Кому выгодны высокие ставки кредитования

"Политически популярное мнение о том, что на дорогих кредитах наживаются банки, на самом деле не соответствует действительности.

Основными выгодополучателями высокой ставки являются добросовестные вкладчики БВУ – те, кто копит и откладывает на депозит, инвестируя в свое будущее. Так, за 9 месяцев 2023 года банки в РК заработали порядка 1,78 трлн тенге, а по итогам года это цифра приблизится к 2,4 трлн тенге.

Поделив эту сумму на активы БВУ получаем ROA (рентабельность активов), что составляет около 4,8%", – сообщает эксперт.

Сабир Букейханов – президент инвестиционной компании SAVA Capital Inc. Фото: NUR.KZ

При этом он отмечает, что вся эта прибыль приходит не только от кредитования, но и за счет сервисного бизнеса (платежи, тендерные гарантии и так далее). Но даже если считать, что 100% прибыли БВУ получает от кредитования, то при средней ставке на бизнес-кредит в 24,7% держатель депозита получает 17,5% от этого значения.

Еще примерно 1,2% получает государство в виде налогов, и остальные 6% уходят на операционные издержки, зарплаты сотрудников, а также на покрытие NPL (просроченной задолженности).

"А чистая прибыль банка составляет 4,8% от этого значения. То есть, вкладчик тенгового депозита зарабатывает на свои активы (депозит ROA = 17,5% ГЭСВ) в 3,64 раза больше, чем средний банк (ROA 4,8%).

Поэтому, когда в обществе звучат призывы понизить ставку, каждый обладатель депозита должен понимать, что это призыв перераспределить процентный доход или благосостояние от тех, кто сберегает, к тем, кто занимает.

Или по-другому: от трудолюбивого бережливого депозитчика к должнику, так как при понижении ставки понизятся и депозитные ставки в банках при тех же рисках", – делится мнением президент компании SAVA Capital Inc.

Вредны ли потребкредиты для экономики

Также часто можно встретить мнение о том, что банки в основном сконцентрированы на выдаче кредитов именно населению (физлицам). И это может нести риски для экономики.

"Здесь вопрос скорее связан с уровнем долговой нагрузки заемщика и ответственного использования этих средств. К примеру, в США оптимальным DTI (Debt to income – отношение суммы обслуживания долга к месячному доходу) считается уровень в примерно 35%.

Соответственно, для избегания рисков для экономики и роста NPL (и как следствие – риска дефолта банков и потери средств вкладчиками) должны быть жесткие лимиты, особенно для заемщиков с высоким коэффициентом долговой нагрузки", – отмечает эксперт.

Монеты и купюры. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Также Сабир Букейханов указывает, что последние регуляторные поправки в Казахстане, а также озабоченность президента этим вопросом свидетельствуют о том, что вопрос долговой нагрузки населения находится на контроле.

В то же время потребительские займы могут иметь и положительный эффект для бизнеса – эти деньги будут потрачены заемщиком на потребление товаров и услуг, предоставляемых предпринимателями.

Соответственно, это может стимулировать потребительский спрос и, как следствие, увеличить выручку для бизнеса.

"На мой взгляд тезис о том, что единственным источником средств для предприятий, стартапов и новых производств должны являться кредиты, в корне не верный.

Активы предприятия состоят из собственных средств капитала и обязательств.

Инвесторы в обязательства предприятия имеют меньшие риски и высшую приоритетность получения своего фиксированного процента от денежного потока, тогда как акционеры принимают большие риски, но и, соответственно, неограниченный апсайд в случае успеха.

Задача банков во всем мире – это в первую очередь максимально консервативное принятие риска и гарантия сохранности вклада", – указывает президент компании SAVA Capital Inc. Сабир Букейханов.

То есть БВУ не могут рисковать и инвестировать деньги вкладчиков в стартапы и/или в новые, непроверенные предприятия: опыт кризисов 2008 года и более ранних в США уже показывали, чем заканчивается “агрессивное принятие рисков” банками.

Поэтому, как отмечает эксперт, в вопросах финансирования предпринимателей в Казахстане необходимо искать другие инструменты (инвестиции), не полагаясь только на кредитование в БВУ.