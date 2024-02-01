Сколько налогов действительно приходится платить предпринимателям в Казахстане

Налогообложение важно не только для госбюджета, но и для экономики: в хороших условиях бизнес развивается, а в плохих теряет привлекательность. О реальных размерах налогов ИП узнали журналисты NUR.KZ.

Вопросы повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и внедрения нового взноса за работников для работодателей стали одними из самых обсуждаемых среди предпринимателей в Казахстане.

Чтобы узнать, какая часть доходов бизнеса уходит на оплату налогов, редакция NUR.KZ обратилась к аналитикам Учет.kz. Они, совместно с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания, провели анализ налоговой нагрузки на малый бизнес – индивидуальных предпринимателей (ИП), используя пример средних показателей магазинов по Алматинской области.

В нем сравниваются режимы розничного налога, упрощенного и общеустановленного порядка налогообложения, чтобы выявить их влияние на финансовое состояние и общую эффективность бизнеса.

Какой бизнес оценивали аналитики

Для анализа был рассмотрен типичный розничный магазин "у дома", расположенный в жилом районе в Алматинской области, в арендованном помещении с условием оплаты коммунальных услуг (электроэнергия, отопление и другое).

Основные экономические параметры его работы следующие:

наценка – в среднем установлена на уровне 15%, что является стандартной практикой для подобных магазинов, а также допустимым пределом торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары;

регулярные затраты на оплату труда двух сотрудников (продавец, бухгалтер) – ИП устанавливают зарплату сотрудникам в минимальных пределах (МЗП в 2024 году равен 85 000 тенге).

Выбранный для исследования ИП не является плательщиком НДС. А его средний суточный оборот достигает 200 000 тенге. Расходы ИП на аренду магазина составляют 50 000 тенге в месяц, а на коммуналку – 70 000 тенге.

Также расходы на эквайринг (банковские комиссии за платежи) составляют 80 000 тенге в месяц, а так как, согласно законодательству, кассовый аппарат должен быть с функцией передачи данных, то ИП также платит оператору фискальных данных (ОФД) еще 1 500 тенге в месяц.

Оплата картой по терминалу. Иллюстративное фото: Freepik.com/gpointstudio

"В настоящее время около 67% всех платежей в Казахстане осуществляются посредством платежных карточек.

В соответствии с законом РК "О платежах и платежных системах", индивидуальные предприниматели обязаны принимать оплату за товары платежными картами с использованием платежных терминалов.

В этой связи необходимо учитывать расходы по оплате банковских комиссий за эквайринг – обслуживание платежных карт, принимаемых в магазине, которые составляют от 1% до 3% от каждой транзакции. Для целей анализа примем среднее значение в 2%", – отмечает основатель группы компаний "Учет" Максим Барышев.

Виды налоговых режимов

Чтобы показать, какую сумму составят реальные расходы на налоговую нагрузку, эксперты применили к указанному ИП сразу несколько видов налогообложения:

специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации – привлекателен для многих ИП благодаря относительной простоте, пониженной налоговой ставке (3% от дохода) и отсутствию необходимости составления финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и так далее);

– привлекателен для многих ИП благодаря относительной простоте, пониженной налоговой ставке (3% от дохода) и отсутствию необходимости составления финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о движении денежных средств и так далее); СНР розничного налога – при численности работников до 200 человек и доходах за календарный год до 600 000 МРП ( 2,215 млрд тенге в 2024 году). Налогоплательщик освобождается от уплаты социального налога (СН) и НДС, а налоговая ставка составит 4% от дохода при продаже физическим лицам, а также 8% при продаже юридическим лицам и ИП. Но она может быть уменьшена не более чем на 50% решением местных представительных органов;

– при численности работников до 200 человек и доходах за календарный год до 600 000 МРП ( в 2024 году). Налогоплательщик освобождается от уплаты социального налога (СН) и НДС, а налоговая ставка составит 4% от дохода при продаже физическим лицам, а также 8% при продаже юридическим лицам и ИП. Но она может быть уменьшена не более чем на 50% решением местных представительных органов; общеустановленный порядок/режим налогообложения (ОУР) – предусматривает ведение бухгалтерского учета доходов и расходов, а также сдачу деклараций ФНО 100.00 по КПН (ежегодно), ФНО 200.00 по ИПН и социальному налогу (ежеквартально). При этом ставка подоходного налога для ИП составляет 10% от разницы между доходом (выручкой) и расходами.

Общие итоги указаны в специальной таблице. Ниже опишем подробнее результаты оценки расходов ИП в каждом из указанных налоговых режимов.

Расчет расходов ИП в зависимости от налогового режима. На основе данных: Учет.kz и Ассоциации розничной торговли и общественного питания

Сколько составят реальные расходы бизнеса на налоги

Учитывая, что ИП при ОУР платят индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере, рассчитываемом как 10% от разницы дохода и вычетов ((доход - расход) х 10%), сумма налога за год составила 354 560 тенге, согласно данным исследования.

Это значительно меньше (выгоднее), чем сумма ИПН по ставке 3% от дохода при СНР на основе упрощенной декларации (2 160 000 тенге, что в 6 раз больше), и чем сумма ИПН по ставке 4% от дохода при СНР розничного налога (2 798 400 тенге, что больше в 7-8 раз).

Также по данным исследования видно (таблица ниже), что в итоге ежемесячная прибыль ИП (после налогообложения) при ОУР составляет 427 844 тенге, что превышает показатель доходности при "упрощенке" в 1,5 раза (всего 268 200 тенге), и почти в 2 раза больше, чем при СНР розничного налога (215 000 тенге).

Итоги сравнения доходов и расходов ИП. На основе данных: Учет.kz и Ассоциации розничной торговли и общественного питания

"Помимо этого, сложилась ситуация, что если покупатели рассчитывались преимущественно наличными деньгами и мобильными переводами, и не требовали от продавцов фискальных чеков, то это попустительствовало "занижениям" сумм некоторыми недобросовестными предпринимателями при определении налогооблагаемого дохода", – отмечает Максим Барышев.

Как видим из исследования, за год ИП тратит на налоги и социальные платежи:

применяя СНР по упрощенке – 2 547 600 тенге ;

; при СНР розничного налога – 1 786 800 тенге ;

; а по ОУР – 812 275 тенге.

Соответственно, ИП за год несет совокупные расходы в размере 7 581 600 тенге при СНР по упрощенке. При СНР розничного налога эта сумма достигает 6 820 800 тенге, а при использовании ОУР – 5 846 275 тенге.

"При получении выручки в размере 6 000 000 тенге в год ИП практически работает постоянно в убыток себе.

Соответственно, ИП не хватает денег на пополнение оборотных средств, и в продолжающейся перспективе он вынужден будет обратиться за кредитными средствами, что еще больше усугубит его положение. В итоге бизнес закроется.

В нынешних реалиях необходимо пересматривать налогообложение микробизнеса, в том числе по розничной торговле", – подводит итоги исследования основатель группы компаний "Учет" Максим Барышев.