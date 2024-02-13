В Казахстане начали проверять, куда уходит бюджет
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На сегодняшнем брифинге правительства глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров заявил о начатой ревизии расходов казахстанского бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.
"Мы (МНЭ – прим. ред.) по поручению главы правительства и министерства финансов сейчас проводим работу по анализу расходов. Идет ревизия расходов. В первую очередь мы будем смотреть на так называемые непродуктивные расходы бюджета.
Поставлена задача максимально сократить такого рода расходы. Это касается не только республиканского бюджета, но и местного бюджета, и бюджета квази-государственных компаний", – заявил Байбазаров.
Напомним, что на первом совещании кабмина новый премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что "никто не должен сорить деньгами" и поручил провести ревизию республиканского и местных бюджетов для сокращения расходов.
Отметим, что Нурлан Байбазаров был назначен на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики 6 февраля 2024 года. А сегодня четыре новых главы ведомств на заседании правительства принесли присягу.
Добавим, в сентябре прошлого года стало известно, что министерства в Казахстане не освоили 86 млрд бюджетных тенге. В декабре президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы.
Согласно закону "О бюджетной системе", государственный бюджет – совокупность республиканского и местных бюджетов без учета взаимопогашающих операций между ними.
Республиканский бюджет представляет собой централизованный фонд денег, формируемый в основном за счет общегосударственных налогов и предназначенный для финансирования общегосударственных программ и мероприятий.
Местные бюджеты – бюджеты областные, городские (городов республиканского и областного значения), бюджеты районов и бюджеты специальных экономических зон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2060694-v-kazahstane-nachali-proveryat-kuda-uhodit-byudzhet/