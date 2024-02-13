Казахстан смог заработать на мировых рисках и трендах, сообщает эксперт

Итоги 2023 года оказались благоприятными для экономики Казахстана. Так, ВВП страны вырос на 5,1%. Что стало причиной достижения подобных показателей на фоне мировых рисков, читайте в материале NUR.KZ.

Одним из лидеров экономического роста за 2023 год стала Индия – плюс около 6% к валовому внутреннему продукту (ВВП), что поразило мировых экономистов.

В то же время ВВП Казахстана вырос сразу на 5,1%, что в полтора раза больше, чем в 2022 году. При этом общемировой ВВП, по подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вырос лишь на 3,1%.

То есть казахстанская экономика росла почти в два раза быстрее, чем в среднем в мире.

В то же время некоторые сложности, с которыми столкнулись другие страны, оказались на руку казахстанскому бизнесу. Об этом редакции NUR.KZ рассказал Вячеслав Голик, главный инвестиционный директор хедж-фонда Aspire.

Риски 2023 года

За прошедший год мировая экономика столкнулась с целым рядом проблем, среди которых отмечались:

высокая инфляция;

повышенные процентные ставки;

проблемы в цепочках поставок;

а также геополитическая напряженность.

При этом в условиях высокой инфляции невозможен здоровый и качественный экономический рост. Поэтому почти все мировые центральные банки сохранили высокие процентные ставки, чтобы снизить рост цен.

Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya/Getty Images

"Казахстан тоже столкнулся с проблемой инфляции – во многом импортированной.

Причем, если в США центральный банк смог с пика инфляции в июне 2022 года в размере 7,1% довести ее до уровня в 2,6% уже в декабре 2023 года, подняв ставку до 5,25%, то центральный банк Казахстана пока не в состоянии добиться цели в 5% с базовой ставкой в 15,25%.

Инфляция в январе 2024 года составила 9,5%. Зато другие внешние факторы оказались Казахстану на руку", – отмечает Вячеслав Голик.

Выгода для Казахстана

На фоне геополитических потрясений и санкций ряд международных корпораций, ушедших из России, вышли на казахстанский рынок или расширили тут свое присутствие.

"Например, открылось производство снеков от PepsiCo, локализовали выпуск продукции немецкая Rehau, американская Pfizer, открылся офис Ford Trucks и т.д.

На Казахстан в 2022-2023 годах пришлось 23 из 28 новых проектов, запущенных в рамках ЕАЭС.

В неспокойные времена инвесторы ищут тихие гавани. Одной из них стал Казахстан", – отмечает главный инвестиционный директор хедж-фонда Aspire.

Эксперт указывает, что положительным фактором для подобного выбора у иностранных компаний стали льготы для инвесторов и благоприятная конъюнктура на сырьевые товары – основу казахстанского экспорта.

В итоге за 2023 год в экономику страны было вложено около 27 млрд долларов. А в сочетании с щедрой фискальной политикой, госпрограммами поддержки бизнеса, которые уравновесили высокие ставки Нацбанка, все это дало эффект в виде высоких темпов роста ВВП.

Также эксперт указывает, что рост IPO в Казахстане является хорошим примером здорового тренда на развитие бизнес активности.

Прогнозы на 2024 год

Согласно мнению главного инвестиционного директора хедж-фонда Aspire Вячеслава Голика, в текущем году некоторые внешние факторы могут измениться. Но в целом прогноз ожидается позитивным.

Так, в 2024 году центральные банки мира (и Нацбанк РК тоже) начали цикл понижения процентных ставок, что, вероятно, приведет к росту экономической активности, мировой торговли и спроса на сырьевые товары.

Работница у нефтяного насоса. Иллюстративное фото: freepik.com

"Разберем на примере урановой отрасли. Казахстан является одним из главных игроков на мировом рынке урана. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году в Казахстане было добыто 21,2 тыс. тонн урана (43% мировой добычи).

При этом мировой спрос на уран растет.

Так, в 2016 году запасы урана в США достигли пика и постоянно сокращаются. В Европе падение запасов урана идет с 2013 года. Необходимость продлевать сроки работы атомных станций в странах Европы и США будут стимулировать спрос на уран во всем мире.

Так что перспективы урановой отрасли в Казахстане выглядят радужными. Аналогичная ситуация с другими сырьевыми товарами. Рост мировой экономики в 2024 году оценивается около 2,5%, что будет дополнительным фактором в пользу роста спроса на все экспортные товары экономики Казахстана", – считает эксперт.

В то же время отмечается, что фактор геополитических рисков сохраняется, а санкции могут отразиться и на Казахстане.

Например, это может повлиять на деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), 15% акций которого принадлежат компании Chevron. В свою очередь ограничения в работе КТК могут оказать негативное влияние на месторождение Тенгиз в Казахстане, а также на результаты деятельности и финансовое положение компании.

"Однако в целом пока перспективы внушают оптимизм. Особенно, если денежно-кредитная политика внутри страны будет играть на руку деловой активности.

Казахстанские компании, вероятно, будут бенефициарами роста экономики в 2024 и в 2025 гг., но правовые и геополитические риски представляют для инвестора такие типы риска, которые нельзя диверсифицировать.

Поэтому инвесторы, вероятно, будут рассматривать частичную аллокацию активов в альтернативные юрисдикции, где сопоставимая доходность сопровождается меньшими рисками", – сообщает Вячеслав Голик.