Работа "в белую": какие плюсы и минусы ожидают казахстанских предпринимателей

Предприниматели обязаны иметь официальную регистрацию и платить налоги, включая различные отчисления в пользу работников. Но это не только расходы, но и преимущества для самого бизнеса, передает NUR.KZ.

В связи с активным введением программы всеобщего налогового декларирования в Казахстане возник вопрос о законном ведении предпринимательской деятельности. Так, некоторые казахстанцы даже пытаются перейти только на наличный расчет, опасаясь роста налогов.

Однако, как отмечает Telegram-канал "Казахстан подешевле", имеющий официальную регистрацию индивидуальные предприниматели (ИП) смогут получить преимущества, которые не будут доступны "серому" или незаконному бизнесу.

Что дает легальная деятельность

Законная деятельность означает, что бизнес исправно платит налоги и производит необходимые отчисления, а доходы являются прозрачными. Эти данные, как указывается в источнике, позволяют предпринимателям:

получить кредит на развитие бизнеса – больший оборот денег через POS-терминалы оплаты будет хорошим показателем для банков, поэтому они могут одобрить большую сумму займа и предложить лучшие условия. Ставки по таким кредитам обычно ниже, чем для физических лиц;

оформить ипотеку, получать социальные гарантии – наличие официальных доходов ИП также является хорошим признаком для банков при выдаче ипотеки, а регулярные отчисления позволят рассчитывать на медстраховку и более высокие соцвыплаты и пособия.

Например, отсутствие соцотчислений означает, что казахстанцы рискуют не получить некоторые виды финансовой поддержки от государства.

Также аргументом к переходу на прозрачный вид деятельности является упрощенный процесс открытия ИП, расчета налогов и прочих соответствующих операций, которые могут производиться через обычный смартфон.

Например, можно даже выдавать фискальные чеки без кассовой машины.

А наличие прозрачных показателей выручки и их рост могут открыть доступ к маркетплейсам. Это позволит бизнесу торговать в онлайн-режиме и участвовать в акциях и рассрочках от банков для увеличения продаж.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: freepik.com/nakaridore

Расходы ИП

Среди негативных последствий для предпринимателей обычно указывается рост расходов на ведение своей деятельности.

"Нужно платить налоги: 3% от оборота по упрощенке это в принципе "ок", но если за год превысить 20 000 МРП (приблизительно 73 млн тенге), то нужно еще оплачивать НДС в 12%. При такой нагрузке очень сложно оставаться прибыльным.

Да, можно перейти на розничный налог, там порог 2 млрд тенге в год и без НДС, но платить надо уже 4% от оборота", – сообщается в источнике.

Однако также отмечается, что работа "в белую" может обеспечить ИП защиту от лишних административных последствий.

"Мораторий на проверки бизнеса закончился, и поэтому вы не будете бояться попасть на штрафы, если к вам придет налоговая (это 200-300% от суммы налогов от скрытого дохода)", – указывают в "Казахстан подешевле".

Другими словами, бизнес и ранее должен был осуществлять уплату налогов, но мог пытаться скрывать доходы. Однако сейчас за этим процессом будут следить активнее.

В то же время прозрачная деятельность может в итоге дать больше возможностей для развития собственного дела. А рост налоговых поступлений позволит реализовать больше различных госпрограмм (социальных, инфраструктурных и экономических).