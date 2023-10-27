Зачем в Казахстане хотят повысить НДС, ответили в МНЭ

На правительственном часе в сенате глава Миннацэкономики Алибек Куантыров рассказал, зачем в Казахстане хотят поднять НДС с 12% до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки - это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов.

Тем самым мы усилим накопительную функцию Нацфонда, это очень важная задача. Мы должны сохранить Нацфонд для будущего поколения.

Также, низкая ставка НДС по сравнению с основными экономическими партнерами делает выгодным экспорт товаров из этих стран в Казахстан. Увеличение ставки НДС в первую очередь увеличит нагрузку на импортные товары.

Для производства и переработки продовольственных товаров в Казахстане созданы выгодные условия налогообложения НДС. Также розничные продавцы применяют режим розничного налога, где также предусмотрено освобождение от НДС. Данные льготы будут сохранены", - заявил глава МНЭ.

Также, как заявил министр Куантыров, в Казахстане предлагается дифференциация ставки КПН - корпоративного подоходного налога.

"На рассмотрение предлагается повышение ставки КПН для сырьевого и финансового секторов, а также сферы игорного бизнеса до 25-30%. Также проводится работа над вопросом выравнивания сроков переноса убытков и исковой давности до 5 лет.

Срок переноса убытков может быть продлен по заявлению налогоплательщика до 10 лет, при этом на этот срок продлевается срок исковой давности", - заявил министр.

Еще одно повышение, по словам Куантырова, предлагается для ИПН - индивидуального подоходного налога.

"Предлагается повышение ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год.

Также, предлагается определить ставку по ИПН для дивидендов - 5% при владении акциями более 3 лет и 15% при владении акциями менее 3 лет, для вознаграждений и прироста стоимости - 10%", - добавил глава МНЭ.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что налог на добавленную стоимость (НДС) - это государственный сбор с суммы, которую коммерческая фирма добавляет к цене товара в процессе его производства и реализации.

Напомним, что в сентябре вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

"Такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета", - пояснил тогда он.

После этих заявлений эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения.

Например, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний - в крупный.