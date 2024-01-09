Автомобиль в рассрочку: какие условия предлагают казахстанцам разные бренды

Чтобы не переплатить большую сумму денег за автомобиль, можно воспользоваться программами рассрочки. Но есть особенности: первоначальный взнос и короткий срок. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Рассрочка отличается от обычного кредита тем, что часто подразумевает отсутствие переплаты, либо она может оказаться минимальной. Однако следует помнить, что договор рассрочки действует как кредит – за просрочки будут грозить пеня, штрафы и увеличение переплаты.

Мы решили изучить условия, которые предлагают казахстанцам различные бренды в рамках рассрочки на покупку автомобилей.

Напомним, что мы регулярно рассказываем об интересных и выгодных акциях в нашем специальном разделе.

Omoda

На сайте компании-представителя бренда указывается возможность оформить рассрочку на автомобили Omoda моделей C5 и S5 по следующим условиям:

первоначальный взнос – равен 50% от стоимости авто;

срок – на два года.

Дополнительной информации на сайте найти не удалось.

Chevrolet

На сайте компании покупателям предлагается кредит с опцией рассрочки на модель Chevrolet Tracker по следующим условиям:

срок – до трех лет грейс-периода, а далее будут условия как при обычном займе;

ставка вознаграждения – от 0,12% на грейс-период;

первоначальный взнос – минимум 50% от стоимости автомобиля;

КАСКО – оформляется в кредит на срок от трех лет.

При этом важно отметить, что именно первые три года будет действовать указанная ставка, но кредит может быть оформлен на срок до 84 месяцев (7 лет).

И если закрыть рассрочку в указанные сроки, то переплата будет минимальной. Но после ее завершения могут действовать условия кредитования с уже более высокой ставкой.

JAC

При покупке автомобилей данной марки также действует кредит с опцией рассрочки на все модели JAC. А условия будут следующими:

срок кредитования – на 12, 24 и 36 месяцев. На эти грейс-периоды можно оформить рассрочку с минимальной переплатой;

первоначальный взнос – от 20%;

ставка вознаграждения – на время грейс-периода она составит от 0,12% годовых, а далее годовая эффективная ставка (ГЭСВ) начинается от 15,08%.

Покупка автомобиля. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Changan Auto

При покупке автомобилей данной марки, согласно сайту дилерской компании, можно получить рассрочку по следующим условиям:

первоначальный взнос – начинается от 10% цены за выбранную модель;

срок кредитования – может достигать 36 месяцев;

ставка вознаграждения – в рамках рассрочки ГЭСВ составит 0,1%.

А при оформлении займа на срок более трех лет будет действовать автокредит, а ГЭСВ составит до 15,5%.

Hongqi

Автомобили данного бренда премиальных авто также можно приобрести в рассрочку, но уже на более длительный срок.

В целом предлагаются следующие условия при оформлении любой модели указанной марки:

первоначальный взнос – потребуется от 50% стоимости авто;

ставка вознаграждения – ГЭСВ составит 0,1%;

срок – можно оформить рассрочку длительностью до пяти лет.

KIA

Среди различных предложений автомобилей данной марки также удалось найти акцию по рассрочке. Условия оформления зависят от предпочтений покупателя:

срок – можно получить рассрочку на период до трех лет;

первоначальный взнос – зависит от срока оформления и начинается от 10% при рассрочке на год (чем больше срок рассрочки, тем больше будет взнос);

ставка вознаграждения – от 0,1%;

доступные модели – Picanto, Ceed, Ceed SW, XCeed, Cerato, K5, K8 и K9.

Напомним, что окончательные условия в рамках программ рассрочки можно узнать у менеджеров в отделах продаж. При этом большая часть указанных компаний отмечают, что для получения готового предложения необходимо очно посетить дилерские центры.