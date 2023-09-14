Как налоги казахстанцев "кормят" бюджет страны, рассказали аналитики

Налоги, которые удерживаются с физических лиц, поступают в госбюджет. Однако их доля оказалась менее 14%. При этом в США она достигает 50%. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Общая сумма налоговых поступлений за первые шесть месяцев 2023 года в Казахстане составили 8,98 трлн тенге. Это на 25,5% больше, чем годом ранее (7,15 трлн тенге), сообщает Telegram-канал Energy Monitor.

При этом доля налогов, которые уплатили именно физические лица в качестве индивидуального подоходного налога (ИПН), составила всего 10,8% от этого объема или 970 млрд тенге. А социальные налоги составили лишь 6,7% или 603 млрд тенге.

Поэтому, если учитывать поступления в госбюджет из Национального фонда в размере 2,6 трлн тенге, то доля ИПН вовсе снизится до 8,4%, а с учетом соцналогов она составит лишь 13,5%.

"Это очень низкие показатели в структуре государственных доходов. В США и некоторых европейских странах на долю ИПН приходится до 50% всех налоговых поступлений", – отмечают аналитики.

На что тратятся налоги

Согласно данным источника, за весь 2022 год доходы госбюджета составили почти 20,9 трлн тенге, а расходы – 22,6 трлн тенге. То есть было потрачено больше средств, чем поступило в казну.

При этом наибольшая статья расходов относится к следующим сферам:

образование – 4,52 трлн тенге ;

; социальная помощь и соцобеспечение – чуть менее 4,5 трлн тенге ;

; расходы государственных фондов социального (ГФСС) и медицинского (ФСМС) страхования – 3,4 трлн тенге.

Баланс бюджета РК за 2022 год. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Кто "кормит" бюджет РК

Как отмечается в источнике, ИПН в Казахстане оплачивают около 6 млн человек. Остальную часть населения составляют:

пожилые (старше 65 лет) – 2,2 млн человек;

дети (до 15 лет) – 6,2 млн человек;

самозанятые и пенсионеры – оставшаяся часть населения.

При этом большинство компаний выплачивают свои работникам минимальную заработную плату, с которой не может быть удержан ИПН. Также, как отмечают аналитики, при публикации средней зарплаты по стране не учитываются зарплаты самозанятых граждан.

Поэтому средняя зарплата составляет свыше 300 тыс. тенге. При этом она включает доходы и иностранных специалистов, а не исключительно граждан РК.

"К сожалению, медианная средняя ЗП (зарплата – примечание редактора) по стране все еще низкая, чтобы покрыть базовые социальные расходы населения, которые десятками лет покрываются за счет трансфертов из Национального фонда", – отмечают аналитики.

Ранее министр финансов рассказал, когда и какие налоги сократят в Казахстане. Также сообщалось, что НДС может увеличиться с 12 до 16%.