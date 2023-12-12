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30 лет независимости Казахстана

Отмена моратория на проверку бизнеса: последствия для предпринимателей обрисовал глава Минфина

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Мужчина пишет что-то в блокнот
Офис. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на брифинге в правительстве рассказал, что даст отмена моратория на проверки малого бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что с 1 января 2024 года закончится мораторий на проверки бизнеса. В этой связи они поинтересовались, насколько пополнится казна за счет штрафов от МСБ.

"Скорее всего, больше пополнится за счет законных налогов, поскольку динамика очень хорошая за последние 3-4 года, у нас из года в год местный бюджет перевыполнен, поскольку мы правильное решение приняли, что многие предприятия сейчас КПН платят в местный бюджет, поэтому мы ожидаем значительный рост налогов", - заявил в ответ Жамаубаев.

При этом он подчеркнул, что перед кабмином не стоит задачи штрафовать бизнес.

"Что касается штрафов, у нас нет такой задачи, повально устраивать проверки по малому и среднему бизнес, поскольку у нас есть четкие критерии работы системы управления рисками, поэтому за счет штрафов, я не думаю, что будут большие пополнения. Тем более мы из года в год количество проверок сокращаем. Обращаем внимание не на количество, а на качественные вещи", - резюмировал глава Минфина.

Согласно информации на портале ИПС "Әділет", субъектами малого предпринимательства являются физические лица без образования юридического лица и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов за год не более 60000-кратного МРП (207 млн тенге).

Субъектами среднего предпринимательства являются физические лица без образования юридического лица и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со среднегодовой численностью работников до 250 человек и общей стоимостью активов за год не более 325000-кратного МРП (1,1 млрд тенге).

Напомним, в начале января на рассмотрение президента был внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

На начало 2023 года количество действующих в стране субъектов МСП составило 1,4 млн, они обеспечивают занятость 3,5 млн человек.

Тогда же сообщалось, что развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, который продлен до конца этого года.

Кроме того, по поручению президента был принят комплекс мер по ограждению предпринимателей от необоснованных проверок и исключению незаконного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного процесса.

B 2022 году была запущена трансформация деятельности НПП "Атамекен" с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050500-otmena-moratoriya-na-proverku-biznesa-posledstviya-dlya-predprinimateley-obrisoval-glava-minfina/

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