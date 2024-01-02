Две соцвыплаты в Казахстане увеличились в размере

В Казахстане выросли две соцвыплаты. Потенциальные получатели остальных могут рассчитывать на более высокие суммы при максимальной зарплате. Что влияет на размер выплат, читайте в материале NUR.KZ.

На социальные выплаты могут рассчитывать казахстанцы, на имена которых в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) регулярно поступают социальные отчисления. При этом их всего пять, и многие достаточно краткосрочны:

социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, согласно "Социальному кодексу", выплачивается один раз, но за весь период, указанный в листе о временной нетрудоспособности. Поэтому ее размер может быть достаточно большим;

по уходу за ребенком – назначается с момента рождения и ежемесячно выплачивается, пока ребенку не исполнится 1,5 года;

по случаю потери работы – в зависимости от срока, в течение которого за получателя поступали социальные отчисления, выплата может производиться от одного до шести месяцев;

по случаю утраты трудоспособности – назначается на весь период утраты трудоспособности;

по потере кормильца – выплачивается со дня смерти кормильца, за которого были произведены социальные отчисления, до того, как его иждивенцы станут трудоспособными, например, дети достигнут совершеннолетия.

Какие соцвыплаты выросли в 2024 году

Таким образом, социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца в отличие от остальных могут осуществляться долгие годы. Поэтому их увеличение просто необходимо для того, чтобы доходы нуждающихся получателей не обесценились.

Индексация при этом не зависит от зарплаты и изменения других расчетных показателей. Размер назначенных соцвыплат с этого года просто было решено увеличить на 7%. Повышение коснется почти 140 тысяч получателей.

Остальные социальные выплаты, даже если казахстанец начал их получать в прошлом году и продолжил в этом, останутся в назначенном размере.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Исключение могут составить выплаты по уходу за ребенком, если их размеры после роста месячного расчетного показателя оказались меньше аналогичных государственных пособий для неработающих мам.

Как рост МЗП может повлиять соцвыплаты

Между тем напомним, что для расчета четырех соцвыплат учитывается среднемесячная зарплата за два года перед месяцем наступления права на них, для выплаты по беременности и родам – за год.

При этом берется доход, учтенный в качестве объекта социальных отчислений. Он может быть равен не более семи минимальных заработных плат (МЗП).

То есть, если сотрудник получает меньше семи МЗП, то для определения размера социальных отчислений его зарплата учитывается полностью, а если больше, то в расчет берутся только семь МЗП.

Напомним, что в 2022 году работодатели исчисляли социальные отчисления максимум с 420 000 тенге (МЗП тогда составляла 60 000 тенге), а в 2023 году в связи с повышением МЗП до 70 000 тенге учитывалась максимальная зарплата в размере 490 000 тенге.

С 2024 года минимальная зарплата выросла до 85 000 тенге. Это значит, что с января работодатели будут рассчитывать социальные отчисления максимум с 595 000 тенге.

Таким образом, если право на получение социальной выплаты возникнет в январе 2024 года, то для ее расчета будет учитываться зарплата, ставшая объектом исчисления социальных отчислений в 2022 и 2023 годах

А зарплата, на основе которой будут уплачиваться социальные отчисления с 2023 года, учтется при возможном назначении социальных выплат в будущем.

Поэтому в связи с ростом МЗП уже назначенные социальные выплаты не должны вырасти.