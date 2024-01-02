В Казахстане вырос размер пособий

Прожиточный минимум и месячный расчетный показатель увеличились в Казахстане на 7%. Соответственно выросли государственные пособия и другие выплаты. Об их размерах узнали журналисты NUR.KZ.

Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ) и месячный расчетный показатель (МРП), который также применяется для расчета некоторых пособий, ежегодно растут.

Так, согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", с января этого года каждый из них вырос на 7%. МРП теперь составляет 3 692 тенге, а ПМ – 43 407 тенге.

Соответственно, увеличились исчисляемые в них пособия и другие выплаты из государственного бюджета.

Пособие для лиц с инвалидностью

Согласно "Социальному кодексу РК", государственное социальное пособие для лиц с инвалидностью зависит от группы, причины инвалидности и возраста получателя.

Так, детям с инвалидностью до семи лет ежемесячно выплачивается 1,61 ПМ, что в наступившем году равно 69 885,27 тенге. В более старшем возрасте они делятся на группы.

Для детей с инвалидностью с 7 до 18 лет и лицам с инвалидностью с детства I группы пособие составляет 2,20 ПМ (95 495,4 тенге), II группы - 1,83 ПМ (79 434,81 тенге), а III группы – 1,61 ПМ (69 885,27 тенге).

Взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания I группы получают 2,20 ПМ (95 495,4 тенге), II группы – 1,76 ПМ (76 396,32 тенге), а III группы - 1,20 ПМ (52 088,4 тенге).

Между тем работающие казахстанцы, которые потеряли трудоспособность во взрослом возрасте, дополнительно могут получать соответствующие социальные выплаты.

Что касается государственных пособий, то они также положены лицам, воспитывающим детей с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы. Их размер равен 1,61 ПМ (69 885,27 тенге).

Пособие по потере кормильца

На государственное пособие также могут претендовать нетрудоспособные казахстанцы, потерявшие кормильца. Как правило, это дети.

Дети и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Один такой член семьи получает выплату в размере 0,92 ПМ (39 934,44 тенге), два – 1,70 ПМ (73 791,9 тенге), три – 2,25 ПМ (97 665,75 тенге), четыре – 2,60 ПМ (112 858,2 тенге), а пять – 2,75 ПМ (119 369,25 тенге).

При наличии шести и более иждивенцев размер пособия по потере кормильца на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 130 221 тенге в 2024 году.

Параллельно с пособием они также могут получать аналогичную социальную выплату.

Специальное государственное пособие

Также напомним, что некоторые казахстанцы получают специальное государственное пособие, размер которого исчисляется в месячных расчетных показателях. Соответственно, и оно выросло на 7% с наступившего года.

Так, например, ветеранам Великой Отечественной войны выплачивают по 16 МРП (59 072 тенге) в месяц, приравненным к ним по льготам – 6,19 МРП (22 853,48 тенге), лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы" – 138,63 МРП (511 821,96 тенге) и так далее.

Единовременные выплаты на погребение

Некоторые казахстанцы также могут рассчитывать на единовременные выплаты на погребение. В частности, их получают лица, похоронившие пенсионера или получателя государственных социальных пособий, в размере 35 МРП (129 220 тенге).

В случае смерти ветерана Великой Отечественной войны выплата составит 36,6 МРП (135 127,2 тенге). Она, как и вышеуказанная, осуществляется из государственного бюджета.

Родственникам, осуществившим погребение лица, имеющего пенсионные накопления, за счет них выплачивается 94 МРП (347 048 тенге), но не более суммы, имеющейся на пенсионном счете.

А в случае смерти казахстанца, оформившего пенсионный аннуитет, выплату на погребение осуществляет страховая компания. Ее размер также равен 35 МРП, что равно 129 220 тенге в 2024 году.

Таким образом, все выплаты, которые зависят от размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума в этом году вырастут в Казахстане.