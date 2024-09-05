Льготная ипотека под 5% стартовала для жителей Астаны

В Астане стартовал прием заявок на участие в льготной программе "Елорда Жастары", в рамках которой молодые жители столицы смогут оформить ипотеку под 5%. Подробнее об ее условиях читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует множество льготных региональных жилищных программ для молодежи. Недавно, например, прошел прием заявок на участие в ипотеке "Алматы жастары".

Теперь же, как сообщили в "Отбасы банке" перезапуск программы прошел и в Астане. Потенциальным участникам программы "Елорда жастары" нужно успеть подать документы до 10 сентября 2024 года включительно – прием заявок проходит в режиме "онлайн" на портале birge.astana.kz.

Участвовать в ней могут только жители города, которые работают в одной из следующих сфер:

здравоохранение;

образование;

культура;

спорт;

вузы и НИИ;

журналистика;

социальная сфера;

правоохранительные органы;

городские коммунальные службы.

Как уточнили в банке, принять участие в программе также смогут профильные сотрудники филиалов АО "Казпочта" и состоящие в очереди на жилье в Астане по категории "дети-сироты".

Участники программы смогут получить льготный жилищный заем под 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,7%). Первоначальный взнос составит 10%, а максимальная сумма кредита – 18 млн тенге. Заем выдается максимум на 19 лет. Ограничений в выборе квартиры нет – ее можно купить как на вторичном, так и на первичном рынках, в том числе в строящемся жилье по договору долевого участия.

Чтобы участвовать в программе нужно соблюсти следующие требования:

возраст участника не должен превышать 34 года включительно на момент подачи заявления;

наличие у участника непрерывной постоянной регистрации в городе Астане за последний год;

наличие депозита в "Отбасы банке" и первоначального взноса в размере 10% на момент подачи заявки;

на момент подачи заявки; отсутствие у участника программы и членов его семьи за последние 5 лет на территории РК арендного жилья как с правом, так и без права выкупа, или жилья на праве собственности;

стаж официальной работы в выбранной сфере в городе Астане не менее одного последнего года на момент подачи заявления, подтверждаемый выпиской с пенсионного счета;

доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимумов (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений), то есть по 260 442 тенге на человека в 2024 году;

на человека в 2024 году; в программе может участвовать только один из супругов.

Отбор участников начнется после завершения срока приема заявлений. В список попадут те, кто наберет больше всего баллов. Они будут начисляться за стаж работы. Также дополнительные баллы получат те, у кого есть члены семьи с ограниченными возможностями.

Ипотека реализуется совместно с акиматом Астаны, который в текущем году выделил на финансирование программы 1,35 млрд тенге.