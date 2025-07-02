Инфляция снова ускорилась в Казахстане
Опубликовано:
Товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. В июне цены выросли на 0,8% – сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
По данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен в Казахстане в июне составил 0,8%. За год товары и услуги в стране подорожали на 11,8% (месяцем ранее годовая инфляция была равна 11,3%).
За месяц стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросла на 0,9%, а платных услуг – на 0,8%.
В годовом разрезе продукты питания подорожали на 10,6% (в мае было 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае – 9%), а сфера платных услуг – на 16,1% (против 16% в мае).
За год в Казахстане сильно выросли в цене фрукты и овощи – сразу на 20,7%. Подорожали масла и жиры – на 17,9%, напитки – на 11,9%, мясо – на 11,3%, а также молочные продукты – на 7,6%. Хлебобулочные изделия стали дороже на 3,6%, а сахар – на 2,3% за год.
При этом в годовом выражении стали дешевле гречневая крупа (на 9%), рис (на 8,3%), огурцы (на 3,5%), овсяная крупа (на 2,5%), курага (на 2,3%) и куриные яйца (на 0,6%).
Среди непродовольственных товаров можно отметить рост цен на одежду – сейчас она на 10,1% дороже, чем год назад. Также подорожало твердое топливо (на 9%), товары личного пользования (на 6,3%), бензин (на 4,2%) и моющие средства (на 2,6%). Сильно вырос в цене сжиженный газ – сразу на 23,7%.
Что касается сферы платных услуг, то здесь рост цен намного сильнее. Так, тарифы на холодную воду выше прошлогодних сразу на 96,3%, а на водоотведение – на 34,6%.
Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, горячая вода – на 15,1%, содержание жилища стало дороже на 12,7% – такой же прирост наблюдается в сфере аренды жилья. Электроэнергия выросла в цене на 12,5%.
В региональном разрезе самая высокая инфляция зафиксирована в Алматы – 13,8%. Следом идут Карагандинская область и Астана – 13,5% и 13,1% соответственно. В Шымкенте прирост составил 10,7%, а самой низкой инфляцией отметилась Мангистауская область – 9,6%.
|Годовая инфляция в Казахстане
(Июнь 2025 года)
|Казахстан
|11,8%
|Абай
|12,2%
|Акмолинская
|12,2%
|Актюбинская
|11,7%
|Алматинская
|9,9%
|Атырауская
|11,6%
|Западно-Казахстанская
|12,1%
|Жамбылская
|10,4%
|Жетісу
|10,4%
|Карагандинская
|13,5%
|Костанайская
|10,4%
|Кызылординская
|11,1%
|Мангистауская
|9,6%
|Павлодарская
|9,9%
|Северо-Казахстанская
|11,6%
|Туркестанская
|11,7%
|Ұлытау
|11,5%
|Восточно-Казахстанская
|12,0%
|Астана
|13,1%
|Алматы
|13,8%
|Шымкент
|10,7%
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, что будет делаться для снижения инфляции в стране.
А недавно стало известно, что Казахстан оказался лидером по темпам роста цен в странах Евразийского экономического союза.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2261460-inflyaciya-snova-uskorilas-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах