Инфляция снова ускорилась в Казахстане

Товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. В июне цены выросли на 0,8% – сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен в Казахстане в июне составил 0,8%. За год товары и услуги в стране подорожали на 11,8% (месяцем ранее годовая инфляция была равна 11,3%).

За месяц стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросла на 0,9%, а платных услуг – на 0,8%.

В годовом разрезе продукты питания подорожали на 10,6% (в мае было 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае – 9%), а сфера платных услуг – на 16,1% (против 16% в мае).

Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

За год в Казахстане сильно выросли в цене фрукты и овощи – сразу на 20,7%. Подорожали масла и жиры – на 17,9%, напитки – на 11,9%, мясо – на 11,3%, а также молочные продукты – на 7,6%. Хлебобулочные изделия стали дороже на 3,6%, а сахар – на 2,3% за год.

При этом в годовом выражении стали дешевле гречневая крупа (на 9%), рис (на 8,3%), огурцы (на 3,5%), овсяная крупа (на 2,5%), курага (на 2,3%) и куриные яйца (на 0,6%).

Среди непродовольственных товаров можно отметить рост цен на одежду – сейчас она на 10,1% дороже, чем год назад. Также подорожало твердое топливо (на 9%), товары личного пользования (на 6,3%), бензин (на 4,2%) и моющие средства (на 2,6%). Сильно вырос в цене сжиженный газ – сразу на 23,7%.

Что касается сферы платных услуг, то здесь рост цен намного сильнее. Так, тарифы на холодную воду выше прошлогодних сразу на 96,3%, а на водоотведение – на 34,6%.

Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, горячая вода – на 15,1%, содержание жилища стало дороже на 12,7% – такой же прирост наблюдается в сфере аренды жилья. Электроэнергия выросла в цене на 12,5%.

В региональном разрезе самая высокая инфляция зафиксирована в Алматы – 13,8%. Следом идут Карагандинская область и Астана – 13,5% и 13,1% соответственно. В Шымкенте прирост составил 10,7%, а самой низкой инфляцией отметилась Мангистауская область – 9,6%.

Годовая инфляция в Казахстане

(Июнь 2025 года) Казахстан 11,8% Абай 12,2% Акмолинская 12,2% Актюбинская 11,7% Алматинская 9,9% Атырауская 11,6% Западно-Казахстанская 12,1% Жамбылская 10,4% Жетісу 10,4% Карагандинская 13,5% Костанайская 10,4% Кызылординская 11,1% Мангистауская 9,6% Павлодарская 9,9% Северо-Казахстанская 11,6% Туркестанская 11,7% Ұлытау 11,5% Восточно-Казахстанская 12,0% Астана 13,1% Алматы 13,8% Шымкент 10,7% По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, что будет делаться для снижения инфляции в стране.

А недавно стало известно, что Казахстан оказался лидером по темпам роста цен в странах Евразийского экономического союза.