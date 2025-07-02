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    Финансы

      Инфляция снова ускорилась в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина держит в руках чек
      Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

      Товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. В июне цены выросли на 0,8% – сейчас они сразу на 11,8% выше тех, что фиксировались год назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      По данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен в Казахстане в июне составил 0,8%. За год товары и услуги в стране подорожали на 11,8% (месяцем ранее годовая инфляция была равна 11,3%).

      За месяц стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросла на 0,9%, а платных услуг – на 0,8%.

      В годовом разрезе продукты питания подорожали на 10,6% (в мае было 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае – 9%), а сфера платных услуг – на 16,1% (против 16% в мае).

      Инфляция в Казахстане выросла до 11,8%
      Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

      За год в Казахстане сильно выросли в цене фрукты и овощи – сразу на 20,7%. Подорожали масла и жиры – на 17,9%, напитки – на 11,9%, мясо – на 11,3%, а также молочные продукты – на 7,6%. Хлебобулочные изделия стали дороже на 3,6%, а сахар – на 2,3% за год.

      При этом в годовом выражении стали дешевле гречневая крупа (на 9%), рис (на 8,3%), огурцы (на 3,5%), овсяная крупа (на 2,5%), курага (на 2,3%) и куриные яйца (на 0,6%).

      Среди непродовольственных товаров можно отметить рост цен на одежду – сейчас она на 10,1% дороже, чем год назад. Также подорожало твердое топливо (на 9%), товары личного пользования (на 6,3%), бензин (на 4,2%) и моющие средства (на 2,6%). Сильно вырос в цене сжиженный газ – сразу на 23,7%.

      Что касается сферы платных услуг, то здесь рост цен намного сильнее. Так, тарифы на холодную воду выше прошлогодних сразу на 96,3%, а на водоотведение – на 34,6%.

      Центральное отопление за год подорожало на 19,2%, горячая вода – на 15,1%, содержание жилища стало дороже на 12,7% – такой же прирост наблюдается в сфере аренды жилья. Электроэнергия выросла в цене на 12,5%.

      В региональном разрезе самая высокая инфляция зафиксирована в Алматы – 13,8%. Следом идут Карагандинская область и Астана – 13,5% и 13,1% соответственно. В Шымкенте прирост составил 10,7%, а самой низкой инфляцией отметилась Мангистауская область – 9,6%.

      Годовая инфляция в Казахстане
      (Июнь 2025 года)
      Казахстан 11,8%
      Абай 12,2%
      Акмолинская 12,2%
      Актюбинская 11,7%
      Алматинская 9,9%
      Атырауская 11,6%
      Западно-Казахстанская 12,1%
      Жамбылская 10,4%
      Жетісу 10,4%
      Карагандинская 13,5%
      Костанайская 10,4%
      Кызылординская 11,1%
      Мангистауская 9,6%
      Павлодарская 9,9%
      Северо-Казахстанская 11,6%
      Туркестанская 11,7%
      Ұлытау 11,5%
      Восточно-Казахстанская 12,0%
      Астана 13,1%
      Алматы 13,8%
      Шымкент 10,7%
      По данным Бюро национальной статистики

      Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, что будет делаться для снижения инфляции в стране.

      А недавно стало известно, что Казахстан оказался лидером по темпам роста цен в странах Евразийского экономического союза.

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