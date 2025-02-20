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Эзотерика

Капуста вслед за картофелем сильно подорожала в в Казахстане

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Продукты питания вместе с деньгами лежат в корзине
Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последнюю неделю цены на белокочанную капусту в Казахстане в среднем выросли на 4,2%. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Павлодаре – сразу на 24,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В начале 2025 года казахстанцы столкнулись с заметным подорожанием картофеля. Чтобы не допустить бесконтрольного роста цен, власти даже ввели временный запрет на экспорт этого овоща.

Судя по данным Бюро национальной статистики, в стране не только удалось остановить рост цен, но и добиться их частичного снижения – за последнюю неделю картофель подешевел в среднем на 0,4%.

Однако на этом фоне наблюдается рост цен на белокочанную капусту – с 11 по 18 февраля она подорожала сразу на 4,2%.

Сильнее всего цены выросли в Павлодаре – сразу на 24,2% за неделю. Далее идут Актобе и Семей – плюс 17,6% и 10,1% соответственно. В Астане средняя стоимость овоща увеличилась на 0,5%, в Алматы – на 1,2%, а в Шымкенте – на 5,3%.

При этом в Уральске и Петропавловске цены на капусту за неделю не изменились, а в Актау – вовсе снизились на 1,1%.

Таким образом, по состоянию на 18 февраля с учетом роста цен килограмм капусты в среднем по Казахстану стоил 173 тенге. Впрочем, в некоторых городах ценники гораздо выше.

Так, например, самая дорогая белокочанная капуста продается в Жезказгане – 272 тенге за килограмм. Следом идут Қонаев – 214 тенге и Талдыкорган – 213 тенге.

В Шымкенте за килограмм капусты просят в среднем 158 тенге, в Алматы – 167 тенге, а в Астане – 194 тенге. Самая дешевая капуста продается в Туркестане – 127 тенге.

Цены на белокочанную капусту в Казахстане
(18 февраля 2025 года)
Регион Рост за неделю Рост за год Средняя цена
Казахстан 4,2% 16,6% ₸173
Астана 0,5% 25,2% ₸194
Алматы 1,2% 12,1% ₸167
Шымкент 5,3% 12,9% ₸158
Актау -1,1% -10,7% ₸176
Актобе 17,6% 31,1% ₸194
Атырау 3,6% 19,5% ₸202
Жезказган 7,5% 24,2% ₸272
Кокшетау 1,0% 29,8% ₸196
Караганда 1,3% 21,1% ₸155
Конаев 3,4% 22,3% ₸214
Костанай 2,0% 5,6% ₸151
Кызылорда 2,5% 20,0% ₸162
Уральск 0,0% 3,5% ₸147
Усть-Каменогорск 1,5% 20,7% ₸198
Павлодар 24,2% 38,7% ₸190
Петропавловск 0,0% 10,4% ₸138
Семей 10,1% 24,1% ₸175
Талдыкорган 6,5% 25,3% ₸213
Тараз 1,9% 18,7% ₸165
Туркестан 7,6% 4,1% ₸127
По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что текущие цены в среднем на 16,6% выше тех, что фиксировались год назад. Однако Актау оказался исключением – здесь капуста стоит 176 тенге, что сразу на 10,7% ниже прошлогодних цен.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, в каком регионе сильнее всего подорожали продукты питания. Также ранее выяснилось, что Казахстан зависит от импорта многих овощей, в том числе и капусты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2222393-kapusta-nachala-dorozhat-v-nekotoryh-gorodah-kazahstana/