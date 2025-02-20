Капуста вслед за картофелем сильно подорожала в в Казахстане

За последнюю неделю цены на белокочанную капусту в Казахстане в среднем выросли на 4,2%. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Павлодаре – сразу на 24,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В начале 2025 года казахстанцы столкнулись с заметным подорожанием картофеля. Чтобы не допустить бесконтрольного роста цен, власти даже ввели временный запрет на экспорт этого овоща.

Судя по данным Бюро национальной статистики, в стране не только удалось остановить рост цен, но и добиться их частичного снижения – за последнюю неделю картофель подешевел в среднем на 0,4%.

Однако на этом фоне наблюдается рост цен на белокочанную капусту – с 11 по 18 февраля она подорожала сразу на 4,2%.

Сильнее всего цены выросли в Павлодаре – сразу на 24,2% за неделю. Далее идут Актобе и Семей – плюс 17,6% и 10,1% соответственно. В Астане средняя стоимость овоща увеличилась на 0,5%, в Алматы – на 1,2%, а в Шымкенте – на 5,3%.

При этом в Уральске и Петропавловске цены на капусту за неделю не изменились, а в Актау – вовсе снизились на 1,1%.

Таким образом, по состоянию на 18 февраля с учетом роста цен килограмм капусты в среднем по Казахстану стоил 173 тенге. Впрочем, в некоторых городах ценники гораздо выше.

Так, например, самая дорогая белокочанная капуста продается в Жезказгане – 272 тенге за килограмм. Следом идут Қонаев – 214 тенге и Талдыкорган – 213 тенге.

В Шымкенте за килограмм капусты просят в среднем 158 тенге, в Алматы – 167 тенге, а в Астане – 194 тенге. Самая дешевая капуста продается в Туркестане – 127 тенге.

Цены на белокочанную капусту в Казахстане

(18 февраля 2025 года) Регион Рост за неделю Рост за год Средняя цена Казахстан 4,2% 16,6% ₸173 Астана 0,5 % 25,2 % ₸194 Алматы 1,2 % 12,1 % ₸167 Шымкент 5,3 % 12,9 % ₸158 Актау -1,1 % -10,7 % ₸176 Актобе 17,6 % 31,1 % ₸194 Атырау 3,6 % 19,5 % ₸202 Жезказган 7,5 % 24,2 % ₸272 Кокшетау 1,0 % 29,8 % ₸196 Караганда 1,3 % 21,1 % ₸155 Конаев 3,4 % 22,3 % ₸214 Костанай 2,0 % 5,6 % ₸151 Кызылорда 2,5 % 20,0 % ₸162 Уральск 0,0 % 3,5 % ₸147 Усть-Каменогорск 1,5 % 20,7 % ₸198 Павлодар 24,2 % 38,7 % ₸190 Петропавловск 0,0 % 10,4 % ₸138 Семей 10,1 % 24,1 % ₸175 Талдыкорган 6,5 % 25,3 % ₸213 Тараз 1,9 % 18,7 % ₸165 Туркестан 7,6 % 4,1 % ₸127 По данным Бюро национальной статистики

Примечательно, что текущие цены в среднем на 16,6% выше тех, что фиксировались год назад. Однако Актау оказался исключением – здесь капуста стоит 176 тенге, что сразу на 10,7% ниже прошлогодних цен.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, в каком регионе сильнее всего подорожали продукты питания. Также ранее выяснилось, что Казахстан зависит от импорта многих овощей, в том числе и капусты.