Капуста вслед за картофелем сильно подорожала в в Казахстане

За последнюю неделю цены на белокочанную капусту в Казахстане в среднем выросли на 4,2%. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Павлодаре – сразу на 24,2%. Подробности читайте на NUR.KZ.
В начале 2025 года казахстанцы столкнулись с заметным подорожанием картофеля. Чтобы не допустить бесконтрольного роста цен, власти даже ввели временный запрет на экспорт этого овоща.
Судя по данным Бюро национальной статистики, в стране не только удалось остановить рост цен, но и добиться их частичного снижения – за последнюю неделю картофель подешевел в среднем на 0,4%.
Однако на этом фоне наблюдается рост цен на белокочанную капусту – с 11 по 18 февраля она подорожала сразу на 4,2%.
Сильнее всего цены выросли в Павлодаре – сразу на 24,2% за неделю. Далее идут Актобе и Семей – плюс 17,6% и 10,1% соответственно. В Астане средняя стоимость овоща увеличилась на 0,5%, в Алматы – на 1,2%, а в Шымкенте – на 5,3%.
При этом в Уральске и Петропавловске цены на капусту за неделю не изменились, а в Актау – вовсе снизились на 1,1%.
Таким образом, по состоянию на 18 февраля с учетом роста цен килограмм капусты в среднем по Казахстану стоил 173 тенге. Впрочем, в некоторых городах ценники гораздо выше.
Так, например, самая дорогая белокочанная капуста продается в Жезказгане – 272 тенге за килограмм. Следом идут Қонаев – 214 тенге и Талдыкорган – 213 тенге.
В Шымкенте за килограмм капусты просят в среднем 158 тенге, в Алматы – 167 тенге, а в Астане – 194 тенге. Самая дешевая капуста продается в Туркестане – 127 тенге.
|Цены на белокочанную капусту в Казахстане
(18 февраля 2025 года)
|Регион
|Рост за неделю
|Рост за год
|Средняя цена
|Казахстан
|4,2%
|16,6%
|₸173
|Астана
|0,5%
|25,2%
|₸194
|Алматы
|1,2%
|12,1%
|₸167
|Шымкент
|5,3%
|12,9%
|₸158
|Актау
|-1,1%
|-10,7%
|₸176
|Актобе
|17,6%
|31,1%
|₸194
|Атырау
|3,6%
|19,5%
|₸202
|Жезказган
|7,5%
|24,2%
|₸272
|Кокшетау
|1,0%
|29,8%
|₸196
|Караганда
|1,3%
|21,1%
|₸155
|Конаев
|3,4%
|22,3%
|₸214
|Костанай
|2,0%
|5,6%
|₸151
|Кызылорда
|2,5%
|20,0%
|₸162
|Уральск
|0,0%
|3,5%
|₸147
|Усть-Каменогорск
|1,5%
|20,7%
|₸198
|Павлодар
|24,2%
|38,7%
|₸190
|Петропавловск
|0,0%
|10,4%
|₸138
|Семей
|10,1%
|24,1%
|₸175
|Талдыкорган
|6,5%
|25,3%
|₸213
|Тараз
|1,9%
|18,7%
|₸165
|Туркестан
|7,6%
|4,1%
|₸127
|По данным Бюро национальной статистики
Примечательно, что текущие цены в среднем на 16,6% выше тех, что фиксировались год назад. Однако Актау оказался исключением – здесь капуста стоит 176 тенге, что сразу на 10,7% ниже прошлогодних цен.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, в каком регионе сильнее всего подорожали продукты питания. Также ранее выяснилось, что Казахстан зависит от импорта многих овощей, в том числе и капусты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2222393-kapusta-nachala-dorozhat-v-nekotoryh-gorodah-kazahstana/