Лук подорожал вдвое в Казахстане

За последний год социально значимые продукты питания в Казахстане выросли в цене на 9,2%. Сильнее всего подорожал лук – почти в два раза. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Расходы казахстанцев на продукты питания растут. Не последнюю роль в этом играет рост цен. Например, согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары за последний год в Казахстане подорожали сразу на 9,2%.

За последнюю неделю, то есть с 17 по 24 июня, продукты выросли в цене в среднем на 0,2%. Особенно сильно подорожали морковь (на 4,3%) и репчатый лук (на 3,9%).

Немного снизились цены на рис (на 0,3%), молоко (на 0,2%), картофель (на 0,6%), капусту (на 0,8%) и яйца (на 0,9%).

В годовом разрезе рост цен более внушительный. Здесь отметился репчатый лук, который показал прирост на 95% – то есть текущие цены на него почти в два раза выше прошлогодних.

Если год назад лук продавался в среднем по 115 тенге за килограмм, то теперь – 222 тенге. При этом в некоторых регионах средний ценник достигает 303 тенге.

Как изменились цены на другие продукты

Также сильно за год подорожали капуста (на 67,2%), картофель (на 51,7%), морковь (на 34,6%), подсолнечное масло (на 28,2%), соль (на 22,7%), говядина (на 15,7%) и сливочное масло (на 11,2%).

При этом немного дешевле стали стоить яйца (на 0,7%), весовые рожки (на 2,8%) и пшеничная мука первого сорта (на 6,9%). Сильнее всего цены за год упали на гречневую крупу и рис – на 12,7% и 16,3%.

Отметим, что овощи в Казахстане дорожают уже не первую неделю. В начале лета фиксировался сильный рост цен на морковь.

А ранее в Министерстве нацэкономики рассказали о том, когда можно ждать снижения цен на картофель.