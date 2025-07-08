Как пошлины США из "письма" Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан

США отложили до августа введение 25-процентных пошлин для Казахстана и ряда других стран. Они затронут некоторые отечественные экспортные товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ США отложили введение 25-процентных пошлин для Казахстана и других стран до 1 августа, что может повлиять на некоторые экспортные товары.

По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, пока сложно оценить точное влияние пошлин на экономику Казахстана, но некоторое ухудшение ожидается.

Аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что новые пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США, в основном это фосфор, ферросилиций, линзы и некоторые другие товары.

Президент США Дональд Трамп опубликовал письма главам различных стран, включая и Казахстан – в них он сообщал о введении с 1 августа взаимных торговых пошлин. Для РК они составят 25%.

Как это может повлиять на экономику страны, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала "Комментарий".

Многое пока не ясно

Согласно мнению эксперта, пока что сложно точно сказать, какие именно пошлины озвучены Трампом: либо это новые дополнительные пошлины к тем 27%, что должны были уже вступить в силу 9 июля, либо это те же пошлины, но просто отложенные до 1 августа и в меньшем размере (25%).

При этом в вопросе влияния пошлин эксперт указывает на необходимость учета всех влияющих факторов.

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"Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться – даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять.

Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

В то же время он сообщает, что подобные сообщения могут являться лишь "информационным шумом", который должен погасить сам факт – пошлины, которые должны были начать действовать 9 июля, вновь откладываются уже до 1 августа.

Также он напоминает о так называемом явлении "Trump always chickens out" ("Трамп всегда сдает назад") – то есть после громких заявлений в итоге либо никаких мер не принимается, либо они в итоге оказываются намного мягче озвученных.

"Возможно нас добавили (в список стран с взаимными пошлинами – прим. ред.) из-за БРИКС, потому что последнее заседание вызвало реакцию в Белом доме США. Но тогда туда должны были также попасть Узбекистан и другие страны.

Также это возможно из-за соглашения о транспортировке российской нефти, хотя оно больше является формальностью", – отмечает эксперт.

Пошлины "старые"

В свою очередь, независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz озвучил схожее мнение касательно "новых" пошлин Трампа.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

"На самом деле относительно анонса осенью ничего не изменилось. Тогда речь шла о пошлинах в 27% для Казахстана, но основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие полезные ископаемые.

Эти категории, на долю которых приходится более 95% поставок, включены в перечень исключений", – отмечает аналитик.

То есть значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов. Однако некоторое влияние все же сохранится.

"Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе – фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.

Таким образом введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США", – сообщает Андрей Чеботарев.

Ранее эксперт рассказал, о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент.

Позже в Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС.

Также в кабмине РК заявили о снижении цен на продукты в Казахстане – они названы самыми доступными в ЕАЭС.

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