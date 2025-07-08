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    Финансы

      Как пошлины США из "письма" Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан

      Опубликовано:

      Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
      Девушка изучает фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

      США отложили до августа введение 25-процентных пошлин для Казахстана и ряда других стран. Они затронут некоторые отечественные экспортные товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • США отложили введение 25-процентных пошлин для Казахстана и других стран до 1 августа, что может повлиять на некоторые экспортные товары.
      • По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, пока сложно оценить точное влияние пошлин на экономику Казахстана, но некоторое ухудшение ожидается.
      • Аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что новые пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США, в основном это фосфор, ферросилиций, линзы и некоторые другие товары.

      Президент США Дональд Трамп опубликовал письма главам различных стран, включая и Казахстан – в них он сообщал о введении с 1 августа взаимных торговых пошлин. Для РК они составят 25%.

      Как это может повлиять на экономику страны, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала "Комментарий".

      Многое пока не ясно

      Согласно мнению эксперта, пока что сложно точно сказать, какие именно пошлины озвучены Трампом: либо это новые дополнительные пошлины к тем 27%, что должны были уже вступить в силу 9 июля, либо это те же пошлины, но просто отложенные до 1 августа и в меньшем размере (25%).

      При этом в вопросе влияния пошлин эксперт указывает на необходимость учета всех влияющих факторов.

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      "Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться – даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять.

      Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.
      Столбики монет на фоне графиков
      Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

      В то же время он сообщает, что подобные сообщения могут являться лишь "информационным шумом", который должен погасить сам факт – пошлины, которые должны были начать действовать 9 июля, вновь откладываются уже до 1 августа.

      Также он напоминает о так называемом явлении "Trump always chickens out" ("Трамп всегда сдает назад") – то есть после громких заявлений в итоге либо никаких мер не принимается, либо они в итоге оказываются намного мягче озвученных.

      "Возможно нас добавили (в список стран с взаимными пошлинами – прим. ред.) из-за БРИКС, потому что последнее заседание вызвало реакцию в Белом доме США. Но тогда туда должны были также попасть Узбекистан и другие страны.

      Также это возможно из-за соглашения о транспортировке российской нефти, хотя оно больше является формальностью", – отмечает эксперт.

      Пошлины "старые"

      В свою очередь, независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz озвучил схожее мнение касательно "новых" пошлин Трампа.

      Деньги и очки на фоне отчетов
      Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

      "На самом деле относительно анонса осенью ничего не изменилось. Тогда речь шла о пошлинах в 27% для Казахстана, но основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие полезные ископаемые.

      Эти категории, на долю которых приходится более 95% поставок, включены в перечень исключений", – отмечает аналитик.

      То есть значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов. Однако некоторое влияние все же сохранится.

      "Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе – фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.

      Таким образом введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США", – сообщает Андрей Чеботарев.

      Ранее эксперт рассказал, о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент.

      Позже в Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС.

      Также в кабмине РК заявили о снижении цен на продукты в Казахстане – они названы самыми доступными в ЕАЭС.

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