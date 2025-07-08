Как пошлины США из "письма" Трампа Токаеву могут повлиять на Казахстан
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США отложили до августа введение 25-процентных пошлин для Казахстана и ряда других стран. Они затронут некоторые отечественные экспортные товары. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- США отложили введение 25-процентных пошлин для Казахстана и других стран до 1 августа, что может повлиять на некоторые экспортные товары.
- По мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, пока сложно оценить точное влияние пошлин на экономику Казахстана, но некоторое ухудшение ожидается.
- Аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что новые пошлины затронут лишь 4,8% казахстанского экспорта в США, в основном это фосфор, ферросилиций, линзы и некоторые другие товары.
Президент США Дональд Трамп опубликовал письма главам различных стран, включая и Казахстан – в них он сообщал о введении с 1 августа взаимных торговых пошлин. Для РК они составят 25%.
Как это может повлиять на экономику страны, редакции NUR.KZ рассказал Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала "Комментарий".
Многое пока не ясно
Согласно мнению эксперта, пока что сложно точно сказать, какие именно пошлины озвучены Трампом: либо это новые дополнительные пошлины к тем 27%, что должны были уже вступить в силу 9 июля, либо это те же пошлины, но просто отложенные до 1 августа и в меньшем размере (25%).
При этом в вопросе влияния пошлин эксперт указывает на необходимость учета всех влияющих факторов.
"Стоит оценивать не только прямой экспорт из Казахстана в США, но и косвенный. И там не совсем понятно, как все будет оцениваться – даже крупные инвестиционные банки и хедж-фонды до сих пор расходятся в оценках о том, как все это будет влиять.
Поэтому однозначного ответа нет. Да, ухудшение будет. Но вопрос в том, насколько оно будет для нас значимым", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.
В то же время он сообщает, что подобные сообщения могут являться лишь "информационным шумом", который должен погасить сам факт – пошлины, которые должны были начать действовать 9 июля, вновь откладываются уже до 1 августа.
Также он напоминает о так называемом явлении "Trump always chickens out" ("Трамп всегда сдает назад") – то есть после громких заявлений в итоге либо никаких мер не принимается, либо они в итоге оказываются намного мягче озвученных.
"Возможно нас добавили (в список стран с взаимными пошлинами – прим. ред.) из-за БРИКС, потому что последнее заседание вызвало реакцию в Белом доме США. Но тогда туда должны были также попасть Узбекистан и другие страны.
Также это возможно из-за соглашения о транспортировке российской нефти, хотя оно больше является формальностью", – отмечает эксперт.
Пошлины "старые"
В свою очередь, независимый аналитик Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале Finance.kz озвучил схожее мнение касательно "новых" пошлин Трампа.
"На самом деле относительно анонса осенью ничего не изменилось. Тогда речь шла о пошлинах в 27% для Казахстана, но основу казахстанского экспорта в США составляют сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы и другие полезные ископаемые.
Эти категории, на долю которых приходится более 95% поставок, включены в перечень исключений", – отмечает аналитик.
То есть значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов. Однако некоторое влияние все же сохранится.
"Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долларов. В их числе – фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.
Таким образом введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США", – сообщает Андрей Чеботарев.
Ранее эксперт рассказал, о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент.
Позже в Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС.
Также в кабмине РК заявили о снижении цен на продукты в Казахстане – они названы самыми доступными в ЕАЭС.
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- Письмо Трампа Токаеву: о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент
- В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2263098-vyrastut-li-ceny-s-1-avgusta-v-kazahstane-iz-za-poshlin-ssha/
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