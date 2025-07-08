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    "Самые доступные в ЕАЭС": в кабмине заявили о снижении цен на продукты

    Опубликовано:

    Корзина с овощами и деньгами
    Продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В минувшие выходные глава МНЭ Серик Жумангарин провел в правительстве совещание об итогах инфляции за первое полугодие, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

    Как заявили в правительстве, с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

    "Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%.

    При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными", – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

    Инфографика
    Инфографика: t.me/KZgovernment

    Кроме того, по данным кабмина, в Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге.

    Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали:

    • сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;
    • масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн;
    • масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн;
    • мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн;
    • кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн;
    • молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.

    Отмечается также, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

    "Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь", - говорится в сообщении.

    По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России, добавляют в кабмине.

    Основным же фактором роста инфляции стали платные услуги - за 6 месяцев они выросли на 16,1%

    "В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции", - заключили в правительстве.

    Напомним, за последний год в Казахстане сильно подорожали овощи, входящие в список социально значимых продовольственных товаров Например, в июне средняя стоимость моркови за год выросла на 36,3%, картофеля – на 54,9%, белокочанной капусты – на 67,4%, а репчатого лука – на целых 90,2%.

    Несмотря на это, цены в Казахстане все еще ниже, чем в соседних странах. При этом эксперты отмечают, что разница в цене может способствовать "утечке" дешевых овощей в соседние страны. И даже в случаях ограничений на вывоз возможен "серый" экспорт. Это также может вызывать рост цен.

    К слову, примечательно, что, несмотря на подорожание, Казахстан вошел в мировой рейтинг стран с самыми низкими ценами на картофель.

    Добавим также, ранее мы сравнили зарплаты в странах ЕАЭС со стоимостью продуктов питания. Казахстан тогда также оказался в лидерах с наибольшими объемами картофеля, лука и моркови, которые можно купить на среднюю сумму доходов.

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