Определять минимальную зарплату по международным стандартам планируют в Казахстане

Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане устанавливается законом "О республиканском бюджете". В 2024 году МЗП составляет 85 тыс. тенге. О том, можно ли прожить на такую сумму, вы можете прочитать здесь.

Впрочем, в скором времени минимальная зарплата может измениться. Дело в том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК, разработало законопроект по ратификации конвенции 131 Международной организации труда (МОТ) "Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран".

Как считают в ведомстве, принятие этого закона позволит установить справедливый уровень минимальной заработной платы в стране.

Согласно Конвенции 131, принимающая ее страна при определении МЗП обязана учитывать потребности работников и их семей, общий уровень зарплат, стоимость жизни в стране и другие важные факторы.

Кроме того, в процессе установления минимальной заработной платы должны участвовать заинтересованные представители: работодатели, работники и независимые эксперты, обладающие признанной компетенцией для представления общих интересов страны.

Как считают в Минтруда, принятие законопроекта не повлечет за собой негативных социально-экономических или правовых последствий. Впрочем, пока проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 8 августа 2024 года.

Напомним, ранее ведомством совместно с экспертами из МОТ была разработана методика определения минимальной заработной платы.