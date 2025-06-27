Новая минимальная заработная плата может составить 90 тыс. тенге

В кулуарах парламента глава Минфина сообщил, что расчеты для установления нового размера МЗП еще ведутся, но уже есть примерная сумма, передает корреспондент NUR.KZ.

"По пределам МЗП идет сейчас расчет, его делает Минтруда. Там учитывается за последние три года средний рост. Ориентировочно будет чуть больше 90 тыс. тенге, но расчеты еще ведутся. Также расчеты ведет Министерство нацэкономики", - сообщил глава Минфина Мади Такиев.

Напомним, минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане на 2025 год составляет 85 000 тенге. Это именно то значение, ниже которого работодатели не имеют права устанавливать стоимость оплаты труда.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов оценил справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс. тенге, что соответствует показателю МЗП - он отметил, что этой суммы "конечно, не хватает".

Недавно в кулуарах мажилиса глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин ответил, нужно ли повышать МЗП в Казахстане.

А сегодня глава Министерства труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах кабмина ответила на предложение депутатов повысить размер МЗП в Казахстане.