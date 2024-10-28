Выгодна ли короткая рабочая неделя для компаний, рассказали аналитики

В Германии подвели итоги полугодового проекта по внедрению 4-дневной рабочей недели. Отмечены рост производительности труда, доходов и лояльности работников. Но есть и недостатки, сообщают в Bloomberg.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Германии завершился полугодовой эксперимент по внедрению 4-дневной рабочей недели, показавший рост производительности труда и доходов компаний, а также повышение лояльности сотрудников.

Результаты эксперимента были в целом положительными, особенно для компаний в сфере интеллектуального труда, но производственные предприятия столкнулись с трудностями в адаптации к новому графику.

73% компаний-участниц выразили желание сохранить короткую рабочую неделю, однако отмечены и недостатки, такие как более утомительное время в офисе из-за концентрации сложных задач и снижение гибкости в непредвиденных ситуациях.

Эксперимент по внедрению 4-дневной рабочей недели в Германии проводился в течение 6 месяцев при участии консалтинговой компании Intraprenör, университета Мюнстера и новозеландской организации 4DWG.

При этом работникам 45 компаний-участников из различных сфер не снижали их заработные платы, а рабочие процессы оптимизировались под новые условия. Также весь штат сотрудников был переведен на 4-дневный режим работы у 60% компаний, а 40% ограничились отдельными разделами и сотрудниками.

Результаты влияния короткой рабочей недели оказались в целом положительными, но не для всех сфер деятельности.

Как это отразилось на работниках

Несмотря на в целом благоприятные результаты, менеджеры компании по организации мероприятий Solidsense заметили, что автоматизация простых, но трудоемких дел или их передача на аутсорсинг оставила сотрудникам более сложные задачи.

Это сделало время в офисе более утомительным.

В то же время более короткая неделя позволила 18 сотрудникам компании посещать спортзал, проводить больше времени с семьей или заниматься хобби. А их производительность резко увеличилась.

"Я больше не хочу работать по пятницам. Просто не хочу. Пятница фактически стала третьим выходным днем. Работаешь только в том случае, если нет другого выбора.

Четырехдневная неделя даже оказалась для нас экономически выгодной. Когда мы обсуждали продление со всей командой несколько месяцев назад, было ясно: конечно, мы продолжим", – отметил Серен Фрике, соучредитель Solidsense.

Собеседование с соискателем. Иллюстративное фото: Jirapong Manustrong/Getty Images

Польза и недостатки для бизнеса

Согласно данным исследования, большая часть компаний-участниц отметили положительные изменения в своей деятельности, которые заключились в:

росте продуктивности за полгода с 7,23 до 7,69 балла из 10 – исследователи связывают это с тем, что работники выполняли тот же объем работы за более короткое время;

за полгода с 7,23 до 7,69 балла из 10 – исследователи связывают это с тем, что работники выполняли тот же объем работы за более короткое время; увеличении штата сотрудников с 42,98 до 45,83 человек в среднем на компанию – сообщается, что подобный график привлекал больше желающих соискателей, а лояльность работников увеличилась. Но в то же время это может быть связано с необходимостью покрыть задачи в короткие сроки, для чего требуется больше специалистов;

с 42,98 до 45,83 человек в среднем на компанию – сообщается, что подобный график привлекал больше желающих соискателей, а лояльность работников увеличилась. Но в то же время это может быть связано с необходимостью покрыть задачи в короткие сроки, для чего требуется больше специалистов; увеличении доходов (или по крайней мере компании не столкнулись с серьезными убытками) – из 45 компаний-участниц лишь 12 предоставили отчеты о выручке и прибыли за период исследования, которые оказались положительными. Поэтому авторы эксперимента не спешат напрямую связывать это с новым форматом работы.

В целом большинство компаний выразили желание сохранить короткую рабочую неделю (73%) и даже перевести больше отделов и сотрудников на данный формат, что указывает на положительные результаты исследования.

При этом выяснилось, что не все виды деятельности подходят для подобного режима.

Например, положительные результаты были отмечены у компаний в сфере интеллектуального труда: например, в организации мероприятий, к которым относится Solidsense. Так, компания рассчитывает зафиксировать 40-процентный рост выручки в этом году.

Монеты. Иллюстративное фото: Suwaree Tangbovornpichet/Getty Images

Однако организации, занятые в производственной сфере, отметили больше недостатков для своей деятельности. Например, для Eurolam, производителя окон из Вигендорфа, этот переход оказался не таким уж удачным.

Отмечается, что сокращенная рабочая неделя усложнила совмещение обычных заказов с непредвиденными задачами, такими как ремонт неисправных изделий, возвращенных клиентами. Подобное снижение гибкости к непредвиденным ситуациям отметили и другие производственные предприятия.

Компания также зарегистрировала рост числа прогулов сотрудников на своем производственном подразделении, поскольку все больше работников оформляли больничные.

Что с 4-дневной рабочей неделей в Казахстане

В Казахстане в 2023 году также была внедрена 4-дневная рабочая неделя, которую компании могут применять по своему усмотрению на основании взаимной договоренности с работниками.

Можно чередовать подобный график с пятидневной и шестидневной рабочими неделями.

Однако, как позже выяснили аналитики, 4-дневная рабочая неделя не обрела популярности у отечественных работодателей.

Таким образом, формат короткой рабочей недели в Германии имел положительные изменения для определенных сфер деятельности, но в нем также отмечались и недостатки как для бизнеса, так и работников.