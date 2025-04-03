Нужно ли снизить или отменить минимальную зарплату в Казахстане, рассказал эксперт

Повышение уровня минимальной зарплаты сопровождается опасениями о росте безработицы, увольнений и об ухудшении рынка труда. Но исследования указывают на обратный эффект. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Ален Серик сообщает, что введение минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане оказывает положительный эффект для граждан.

По данным исследования экономистов Пьера Р. Брошу, Дэвида А. Грина, Томаса Лемье и Джеймса Х. Таунсенда, повышение МЗП не приводит к увольнениям и способствует росту зарплат других работников.

Минимальная зарплата рассматривается как инструмент социальной стабильности, а не угроза для рынка труда.

Минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане на 2025 год составляет 85 000 тенге. Это именно то значение, ниже которого работодатели не имеют права устанавливать стоимость оплаты труда.

При этом некоторые специалисты опасаются того, что работодатели могут прибегать к различным схемам с непрозрачными зарплатами (например, в конвертах), чтобы платить работникам меньше денег в отдаленных регионах и низкооплачиваемых сферах. А также отмечается, что могут возникать угрозы для бизнеса.

Как сообщает Ален Серик, эксперт портала EconomyKZ.org, исследования показывают, что на самом деле введение МЗП оказывает положительный эффект для казахстанцев.

Что говорят данные

"Экономисты Пьер Р. Брошу, Дэвид А. Грин, Томас Лемье и Джеймс Х. Таунсенд провели одно из самых масштабных исследований в этой области. Они использовали данные по Канаде за 20 лет и изучили 157 случаев повышения минимальной зарплаты.

Результаты оказались не только интересными, но и очень полезными – как для политиков, так и для предпринимателей", – отмечает эксперт.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, авторы исследования изучали вопрос о том, как именно изменения минимальной зарплаты влияют на рынок труда.

В итоге их выводы оказались положительными:

повышение минимальной зарплаты не ведет к увольнениям – а доля ушедших с низкими зарплатами не растет;

– а доля ушедших с низкими зарплатами не растет; зарплаты остальных работников тоже растут – есть так называемый эффект "разлива" (Spillover), когда повышение зарплаты у лиц с низкими доходами ведет к росту окладов у тех, кто зарабатывал чуть больше минимума. Так, рост составил до 2,5 доллара свыше МЗП;

– есть так называемый эффект "разлива" (Spillover), когда повышение зарплаты у лиц с низкими доходами ведет к росту окладов у тех, кто зарабатывал чуть больше минимума. Так, рост составил до 2,5 доллара свыше МЗП; изменения происходят быстро – эффект прослеживается в течение двух месяцев после повышения МЗП;

– эффект прослеживается в течение двух месяцев после повышения МЗП; работодатели не увольняют работников – бизнес не просто повышает зарплату до минимума, но и перестраивает всю зарплатную сетку, в которой МЗП становится нижней ступенью.

При этом вместо ожидаемого роста безработицы уже в первый месяц внедрения или повышения МЗП отмечается так называемый "спайк" – рост числа лиц, получающих минимальный оклад.

Другими словами, повышение минимальной зарплаты не разрушает рынок, но перестраивает структуру, создавая якорь для справедливых зарплат. Поэтому минимальная зарплата – это не угроза, а инструмент социальной стабильности и внутреннего порядка, отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан.

Также глава Нацбанка Тимур Сулейменов оценил справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс. тенге, что соответствует показателю МЗП – он отметил, что этой суммы "конечно, не хватает".

Напомним, что казахстанцы, которые соглашаются работать без трудового договора, лишают себя социальной защиты и будущих накоплений.