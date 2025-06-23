Минимальные цены на продукты установили в Казахстане: отразится ли это на ценниках в магазинах

До 30 сентября в Казахстане вводят минимальные цены на ряд товаров. Но это касается только налога на импорт – на ценники в магазинах это не повлияет. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции РК был опубликован перечень отдельных товаров, в отношении которых с 1 июля 2025 года будет применяться минимальный уровень цен.

В частности, в список попали яйца, мука, пшеница, подсолнечное масло и некоторые другие продукты вроде спирта, водки и дрожжей. Минимальный уровень цен будет действовать до 30 сентября текущего года.

Согласно документу, минимальная цена на те же яйца составит 37,8 тенге за штуку. По логике вещей это значит, что десяток должен стоить 378 тенге, однако важно учесть, что речь идет не о розничных ценах.

Как пояснили в министерстве, минимальные цены на 11 товаров указаны не для магазинов, а для налогового учета.

Проще говоря: минимальный уровень цен не влияет на оптовые и розничные цены товаров. Он применяется только при расчете налогов при импорте и используется для того, чтобы поставщики не смогли избежать налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в Казахстан.

Почему это важно

Минимальный уровень цен рассчитывается как среднее значение между заявляемой импортером ценой и ценой местных производителей. Дело в том, что слишком низкие цены на импортные товары помогают избежать НДС.

Раньше уже фиксировались такие факты. В Казахстан в разные годы завозились "сказочно" дешевые продукты:

пшеница – по 9 000 тенге за тонну, когда в стране продавалась по 120-140 тыс. тенге ;

за тонну, когда в стране продавалась по ; масло – по 275 тенге за литр (вместо 814 тенге );

за литр (вместо ); яблоки – по 9 тенге за килограмм (вместо 500 тенге );

за килограмм (вместо ); колбасы – 695 тенге (вместо 3,5 тыс. тенге).

Это не значит, что импортные товары продавались дешевле казахстанских. Это значит, что поставщики уплачивали за те же яблоки НДС из расчета по 9 тенге за килограмм, но на рынке все равно устанавливались ценники в 500 тенге. В итоге уплаченные налоги не соответствовали полученному доходу.

Таким образом, можно сделать вывод, что минимальный уровень цен не затронет обычных покупателей напрямую – он применяется только при расчете налогов на импорт. Но косвенно эта мера может повлиять на рынок: те, кто раньше ввозил товары по заниженным ценам, теперь будут платить больше налогов.

Между тем напомним, что в Казахстане планируют повысить НДС до 16%.

Также ранее стало известно, что Минсельхоз Казахстана намерен ограничить импорт яиц в Казахстан.

А о том, как действительно меняются цены в стране, мы подробно рассказывали здесь.