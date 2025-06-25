Нужно ли повышать минимальную заработную плату в Казахстане, ответил министр нацэкономики

В кулуарах мажилиса глава Министерства национальной экономики Серик Жумангарин ответил, нужно ли повышать МЗП в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин ответил, что вопрос повышения минимальной заработной платы достаточно сложен.

"Есть разные виды теории. Экономика - это наука теорий. Необходимо с инфляцией тоже совмещать, поскольку поднятие минимальной заработной платы, прежде всего, это поднятие издержек производства.

Во-вторых, это дополнительные деньги в потребительском секторе, которые непосредственно завтра будут на спрос влиять, на инфляцию. Здесь необходимо очень аккуратно к этим вопросам подходить. Там долговременной корреляции нет, но, тем не менее, разные школы говорят о том, что есть определенная зависимость", - ответил Серик Жумангарин.

Он добавил, что МЗП нужно повышать "осторожно и не резко".

Ранее мы писали, что минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане на 2025 год составляет 85 000 тенге. Это именно то значение, ниже которого работодатели не имеют права устанавливать стоимость оплаты труда.

Мы также отмечали, что некоторые специалисты опасаются того, что работодатели могут прибегать к различным схемам с непрозрачными зарплатами (например, в конвертах), чтобы платить работникам меньше денег в отдаленных регионах и низкооплачиваемых сферах.

Также сообщалось, что Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан.

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов оценил справедливость получения казахстанцами зарплаты в 85 тыс. тенге, что соответствует показателю МЗП – он отметил, что этой суммы "конечно, не хватает".