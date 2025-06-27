Каждый двадцатый казахстанец оказался за чертой бедности, сообщают аналитики

Статистика по доле бедного населения в Казахстане снизилась, но изменение оказалось не столь значительным. Наибольшая доля лиц с низкими доходами отмечается в трех регионах. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно данным аналитиков, около 4,5% населения Казахстана (почти миллион человек) имеют доходы ниже прожиточного минимума, что считается чертой бедности.

Наибольшая доля бедного населения наблюдается в Туркестанской (8,1%), Абайской (7,3%) и Жетісуской (6,9%) областях, в то время как самые низкие показатели - в Карагандинской области (2,6%) и Астане (2,1%).

Сельская бедность более распространена, чем городская: 6,5% сельского населения живет ниже прожиточного минимума по сравнению с 3,4% городского, при этом 85% населения с доходами ниже прожиточного минимума составляют семьи из 5 и более человек.

Черта бедности в Казахстане определяется в виде 35% от регионального медианного дохода – то есть, если доход гражданина не превышает эту сумму, то он оказывается за чертой бедности.

Как сообщает Telegram-канал EconomyKZ.org, в первом квартале 2025 года 4,5 % населения страны имели доходы ниже прожиточного минимума, что равно почти одному миллиону человек. Подобное положение сохраняется на протяжении нескольких лет: например, год назад за чертой бедности находилось 928 тыс. человек, а в 2025 году – 924 тыс.

"При этом 16,5 тыс. человек (0,1 % населения) в стране имеют доходы ниже стоимости потребительской корзины. Это крайняя форма бедности, когда не хватает даже на базовые товары и услуги.

Неприятная тенденция в том, что таких людей за год стало больше на 1 182 человека", – сообщается в источнике.

Бедность в регионах

"Лидерами" по доле бедного населения оказались три области:

Туркестанская – значение достигло 8,1% в 1 квартале текущего года;

Абайская – 7,3%;

Жетісу – доля бедного населения, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума, достигает 6,9%.

Самая низкая доля бедных – в Карагандинской области (2,6 %) и в Астане (2,1%).

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Разница в городах и селах

"Сельская бедность острее, чем городская.

По региональному распределению видно: аграрные области страдают сильнее, чем индустриальные и урбанизированные. Если в городах ниже прожиточного минимума живет 3,4% населения, то на селе – 6,5%", – указывается в источнике.

В то же время в среднем жители городов имеют на 30% больше доходов, которые используются на потребление, чем у сельских. Поэтому полегче живется в индустриализированных, урбанизированных регионах.

Например, в Карагандинской и Павлодарской областях жители могут тратить на потребление в 2,6 раз больше прожиточного минимума, что даже выше показателей Астаны и Алматы – здесь казахстанцы тратят по потребление в 2,4 раза выше минимума.

А в Мангистау и Туркестанской области доходы, которые можно потратить "на жизнь", лишь в 1,5 превышают прожиточный минимум.

"Увы, именно семьи из 5 и более человек на 85% составляют слой населения ниже прожиточного минимума, еще 10% семей с доходами ниже минимальной границы состоят из 4 человек. Это усиливает риски бедности в многодетных семьях, особенно в регионах с низкой занятостью и доступом к соцуслугам", – сообщают в EconomyKZ.org.

Напомним, что казахстанцы с низкими доходами могут получать адресную социальную помощь (АСП). Так, на 1 июня 2025 года получателями АСП являются 242,4 тыс. человек из 45,2 тыс. семей. Всего им выплачено 13,4 млрд тенге, а общая сумма предусмотренных для помощи средств на текущий год равна 132,9 млрд тенге.

Также ранее стало известно, какие регионы не способны прокормить себя – их расходы оказались выше доходов.

Дополнительно эксперт назвал особенности работы на госслужбе, в которой доходы оказались ниже средних, а работники сталкиваются с выгоранием и переработками.