Каждый двадцатый казахстанец оказался за чертой бедности, сообщают аналитики

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Каждый двадцатый казахстанец оказался за чертой бедности, сообщают аналитики

      Опубликовано:

      Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Статистика по доле бедного населения в Казахстане снизилась, но изменение оказалось не столь значительным. Наибольшая доля лиц с низкими доходами отмечается в трех регионах. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Согласно данным аналитиков, около 4,5% населения Казахстана (почти миллион человек) имеют доходы ниже прожиточного минимума, что считается чертой бедности.
      • Наибольшая доля бедного населения наблюдается в Туркестанской (8,1%), Абайской (7,3%) и Жетісуской (6,9%) областях, в то время как самые низкие показатели - в Карагандинской области (2,6%) и Астане (2,1%).
      • Сельская бедность более распространена, чем городская: 6,5% сельского населения живет ниже прожиточного минимума по сравнению с 3,4% городского, при этом 85% населения с доходами ниже прожиточного минимума составляют семьи из 5 и более человек.

      Черта бедности в Казахстане определяется в виде 35% от регионального медианного дохода – то есть, если доход гражданина не превышает эту сумму, то он оказывается за чертой бедности.

      Как сообщает Telegram-канал EconomyKZ.org, в первом квартале 2025 года 4,5 % населения страны имели доходы ниже прожиточного минимума, что равно почти одному миллиону человек. Подобное положение сохраняется на протяжении нескольких лет: например, год назад за чертой бедности находилось 928 тыс. человек, а в 2025 году – 924 тыс.

      "При этом 16,5 тыс. человек (0,1 % населения) в стране имеют доходы ниже стоимости потребительской корзины. Это крайняя форма бедности, когда не хватает даже на базовые товары и услуги.

      Неприятная тенденция в том, что таких людей за год стало больше на 1 182 человека", – сообщается в источнике.

      Бедность в регионах

      "Лидерами" по доле бедного населения оказались три области:

      • Туркестанская – значение достигло 8,1% в 1 квартале текущего года;
      • Абайская – 7,3%;
      • Жетісу – доля бедного населения, доход которых не дотягивает до прожиточного минимума, достигает 6,9%.

      Самая низкая доля бедных – в Карагандинской области (2,6 %) и в Астане (2,1%).

      Оформление пособий в онлайн-формате.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Разница в городах и селах

      "Сельская бедность острее, чем городская.

      По региональному распределению видно: аграрные области страдают сильнее, чем индустриальные и урбанизированные. Если в городах ниже прожиточного минимума живет 3,4% населения, то на селе – 6,5%", – указывается в источнике.

      В то же время в среднем жители городов имеют на 30% больше доходов, которые используются на потребление, чем у сельских. Поэтому полегче живется в индустриализированных, урбанизированных регионах.

      Например, в Карагандинской и Павлодарской областях жители могут тратить на потребление в 2,6 раз больше прожиточного минимума, что даже выше показателей Астаны и Алматы – здесь казахстанцы тратят по потребление в 2,4 раза выше минимума.

      А в Мангистау и Туркестанской области доходы, которые можно потратить "на жизнь", лишь в 1,5 превышают прожиточный минимум.

      "Увы, именно семьи из 5 и более человек на 85% составляют слой населения ниже прожиточного минимума, еще 10% семей с доходами ниже минимальной границы состоят из 4 человек. Это усиливает риски бедности в многодетных семьях, особенно в регионах с низкой занятостью и доступом к соцуслугам", – сообщают в EconomyKZ.org.

      Напомним, что казахстанцы с низкими доходами могут получать адресную социальную помощь (АСП). Так, на 1 июня 2025 года получателями АСП являются 242,4 тыс. человек из 45,2 тыс. семей. Всего им выплачено 13,4 млрд тенге, а общая сумма предусмотренных для помощи средств на текущий год равна 132,9 млрд тенге.

      Также ранее стало известно, какие регионы не способны прокормить себя – их расходы оказались выше доходов.

      Дополнительно эксперт назвал особенности работы на госслужбе, в которой доходы оказались ниже средних, а работники сталкиваются с выгоранием и переработками.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.