Переработки и выгорание: о зарплатах и условиях работы госслужащих в Казахстане рассказал эксперт
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В среднем государственные служащие получают заработную плату меньше, чем общий статистический показатель по стране. При этом условия труда оказались сложными. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Согласно независимому эксперту Даулету Жамбайбекову, госслужащие в Казахстане получают зарплату ниже среднего по стране и работают в сложных условиях, включая частые переработки.
- Эксперт отмечает проблемы с мотивацией и удержанием опытных кадров, а также недостаточность зарплат для покрытия базовых нужд, особенно у молодых специалистов.
- Для улучшения ситуации предлагается ряд мер, включая улучшение соцпакета, контроль за переработками, внедрение принципа "вечной занятости" и механизмов карьерного роста для опытных сотрудников.
Возможность работы на государственной службе обычно воспринимается как неспешная офисная деятельность.
Однако, как отмечает независимый эксперт Даулет Жамбайбеков в своей статье, размещенной в издании EconomyKZ.org, в действительности уровень оплаты оказался низким, а условия труда зачастую являются сложными.
"Обычный гражданин не догадывается, что госслужащий может неделями работать ночами, готовя материалы для первых лиц. Однако система управления в госорганах не обеспечивает прозрачности и признания таких усилий.
В результате получаем то, что народ не доволен конечным результатом из-за комплекса причин и неувязок, несмотря на то, что госслужащие-исполнители выжжены изнутри", – отмечает эксперт.
При этом он указывает, что в других странах госслужба воспринимается иначе.
Как работается госслужащим за границей и в Казахстане
Согласно сообщению эксперта, в различных странах имеются собственные подходы к поддержке и мотивации лиц, состоящих на госслужбе:
|Условия работы госслужащих в других странах
|Южная Корея
|концепция "госслужба как карьерная профессия" – каждые 5 лет предоставляются бонусы, льготы на ипотеку и досрочный доступ к пенсионной системе;
|Япония
|существует программа моральной защиты госслужащих, включая бесплатное психологическое консультирование;
|Франция
|госслужащий после 15 лет службы имеет право на дотацию на жилье, оплату до 50% стоимости детского образования и повышение отпускных;
|Финляндия
|каждая сверхурочная минута госслужбы строго оплачивается и фиксируется;
|Германия
|действует программа "стабильности в обмен на лояльность", где льготное жилье, образование детей и медстраховка являются частью пакета для госслужащих;
|Эстония
|предусмотрен автоматизированный аудит перегрузок, где фиксируется переработка и передается HR-службе.
|Источник: EconomyKZ.org
Однако в Казахстане ситуация оказалась иной, хотя работа в госорганах может восприниматься как несложная и спокойная.
"Однако для полной картины можно зайти вечером в министерство или акимат, где и после 7 вечера продолжается неотложная работа (подготовка справки с многократной корректировкой к докладу первых лиц/заместителей; заполнение различных таблиц на десятки строк; подготовка писем (инициативных/по запросам).
Таким образом, перегрузка, ненормированный рабочий день и череда срочных вопросов (и не всегда понятных) давно стали нормой. Это все повышает вероятность к появлению чувства несправедливости и снижению мотивации работать дальше", – отмечает эксперт.
В то же время отмечается, что имеются следующие сложности для лиц, выбирающих госслужбу в качестве своего основного вида деятельности:
- закон требует отказа от предпринимательства, но при этом зарплата молодых специалистов оказалась низкой и не покрывающей базовые нужды, особенно в столице (в 2023 году оклад составлял в среднем 300 тыс. тенге против 360 тыс. в среднем. по стране);
- часто руководящие должности в государственных органах занимают молодые специалисты с зарубежным образованием, в то время как опытные кадры (со стажем более 10 лет) могут остаться на втором плане, что снижает их мотивацию, доверие к системе и приводит к оттоку ценных кадров.
"Согласно ежегодному Национальному докладу Агентства по делам государственной службы, для казахстанских чиновников по-прежнему актуальна проблема зарплат и жилья.
Так, 27,1% опрошенных госслужащих оценивают свое материальное положение на уровне ниже среднего, а 49,1% заявляют, что их зарплата недостаточна для семьи. Только 8% чиновников не имеют кредитов", – отмечает эксперт.
Как повысить эффективность госслужащих
Согласно мнению Даулета Жамбайбекова, для улучшения качества работы госслужащих и повышения их мотивации необходимо принять несколько изменений в условиях труда:
- улучшить соцпакет – предусмотреть возможность льготных прав при стаже более 10 лет, включая жилье с последующим выкупом, частичную оплату образования (включая их детей), распространение на регионы опыта наличия собственной поликлиники в центре, а также снижение порога снятия пенсионных накоплений;
- контроль за соблюдением Трудового кодекса – обеспечить фиксацию переработок и их оплату с тройным тарифом;
- внедрить принцип "вечной занятости" – например, по опыту Японии и Южной Кореи каждые 5 лет стажа предусмотреть надбавку на 20%, с потолком в 100% (дополнительно вне постоянного повышения заработной платы всем государственным служащим);
- мотивировать рост для опытных госслужащих – внедрить механизм гарантированного карьерного продвижения по стажу и при высоких личных результатах;
- проверять порядочность человека – ввести полиграф в процедуру конкурса на занятие должности в государственной службе, для проверки мотивации кандидата на альтруизм и искреннее желание служить обществу.
Согласно мнению эксперта, подобные изменения могли бы способствовать увеличению эффективности и привлекательности государственной службы в Казахстане.
При этом следует отметить, что с ростом поощрений госслужащих увеличатся расходы бюджета. Поэтому может потребоваться оптимизация госаппарата – соответствующая петиция о сокращении числа госслужащих ранее появилась в Сети.
Также ранее сообщалось, что казахстанцы смогут влиять на зарплату госслужащих – до 2029 года работа всех государственных органов будет полностью оцифрована, а у чиновников с низким рейтингом снизится размер заработной платы.
При этом в 2024 году стало известно, что госслужащим запретили премии – госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на назначение премий.
Дополнительно стало известно, какие зарплаты получают министры, депутаты и акимы в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2258502-pererabotki-i-vygoranie-o-zarplatah-i-usloviyah-raboty-gossluzhashchih-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/
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