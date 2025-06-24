Переработки и выгорание: о зарплатах и условиях работы госслужащих в Казахстане рассказал эксперт

В среднем государственные служащие получают заработную плату меньше, чем общий статистический показатель по стране. При этом условия труда оказались сложными. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно независимому эксперту Даулету Жамбайбекову, госслужащие в Казахстане получают зарплату ниже среднего по стране и работают в сложных условиях, включая частые переработки.

Эксперт отмечает проблемы с мотивацией и удержанием опытных кадров, а также недостаточность зарплат для покрытия базовых нужд, особенно у молодых специалистов.

Для улучшения ситуации предлагается ряд мер, включая улучшение соцпакета, контроль за переработками, внедрение принципа "вечной занятости" и механизмов карьерного роста для опытных сотрудников.

Возможность работы на государственной службе обычно воспринимается как неспешная офисная деятельность.

Однако, как отмечает независимый эксперт Даулет Жамбайбеков в своей статье, размещенной в издании EconomyKZ.org, в действительности уровень оплаты оказался низким, а условия труда зачастую являются сложными.

"Обычный гражданин не догадывается, что госслужащий может неделями работать ночами, готовя материалы для первых лиц. Однако система управления в госорганах не обеспечивает прозрачности и признания таких усилий.

В результате получаем то, что народ не доволен конечным результатом из-за комплекса причин и неувязок, несмотря на то, что госслужащие-исполнители выжжены изнутри", – отмечает эксперт.

При этом он указывает, что в других странах госслужба воспринимается иначе.

Как работается госслужащим за границей и в Казахстане

Согласно сообщению эксперта, в различных странах имеются собственные подходы к поддержке и мотивации лиц, состоящих на госслужбе:

Условия работы госслужащих в других странах Южная Корея концепция "госслужба как карьерная профессия" – каждые 5 лет предоставляются бонусы, льготы на ипотеку и досрочный доступ к пенсионной системе; Япония существует программа моральной защиты госслужащих, включая бесплатное психологическое консультирование; Франция госслужащий после 15 лет службы имеет право на дотацию на жилье, оплату до 50% стоимости детского образования и повышение отпускных; Финляндия каждая сверхурочная минута госслужбы строго оплачивается и фиксируется; Германия действует программа "стабильности в обмен на лояльность", где льготное жилье, образование детей и медстраховка являются частью пакета для госслужащих; Эстония предусмотрен автоматизированный аудит перегрузок, где фиксируется переработка и передается HR-службе. Источник: EconomyKZ.org

Однако в Казахстане ситуация оказалась иной, хотя работа в госорганах может восприниматься как несложная и спокойная.

"Однако для полной картины можно зайти вечером в министерство или акимат, где и после 7 вечера продолжается неотложная работа (подготовка справки с многократной корректировкой к докладу первых лиц/заместителей; заполнение различных таблиц на десятки строк; подготовка писем (инициативных/по запросам).

Таким образом, перегрузка, ненормированный рабочий день и череда срочных вопросов (и не всегда понятных) давно стали нормой. Это все повышает вероятность к появлению чувства несправедливости и снижению мотивации работать дальше", – отмечает эксперт.

В то же время отмечается, что имеются следующие сложности для лиц, выбирающих госслужбу в качестве своего основного вида деятельности:

закон требует отказа от предпринимательства, но при этом зарплата молодых специалистов оказалась низкой и не покрывающей базовые нужды, особенно в столице (в 2023 году оклад составлял в среднем 300 тыс. тенге против 360 тыс. в среднем. по стране );

); часто руководящие должности в государственных органах занимают молодые специалисты с зарубежным образованием, в то время как опытные кадры (со стажем более 10 лет) могут остаться на втором плане, что снижает их мотивацию, доверие к системе и приводит к оттоку ценных кадров.

"Согласно ежегодному Национальному докладу Агентства по делам государственной службы, для казахстанских чиновников по-прежнему актуальна проблема зарплат и жилья.

Так, 27,1% опрошенных госслужащих оценивают свое материальное положение на уровне ниже среднего, а 49,1% заявляют, что их зарплата недостаточна для семьи. Только 8% чиновников не имеют кредитов", – отмечает эксперт.

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Как повысить эффективность госслужащих

Согласно мнению Даулета Жамбайбекова, для улучшения качества работы госслужащих и повышения их мотивации необходимо принять несколько изменений в условиях труда:

улучшить соцпакет – предусмотреть возможность льготных прав при стаже более 10 лет, включая жилье с последующим выкупом, частичную оплату образования (включая их детей), распространение на регионы опыта наличия собственной поликлиники в центре, а также снижение порога снятия пенсионных накоплений;

– предусмотреть возможность льготных прав при стаже более 10 лет, включая жилье с последующим выкупом, частичную оплату образования (включая их детей), распространение на регионы опыта наличия собственной поликлиники в центре, а также снижение порога снятия пенсионных накоплений; контроль за соблюдением Трудового кодекса – обеспечить фиксацию переработок и их оплату с тройным тарифом;

– обеспечить фиксацию переработок и их оплату с тройным тарифом; внедрить принцип "вечной занятости" – например, по опыту Японии и Южной Кореи каждые 5 лет стажа предусмотреть надбавку на 20%, с потолком в 100% (дополнительно вне постоянного повышения заработной платы всем государственным служащим);

– например, по опыту Японии и Южной Кореи каждые 5 лет стажа предусмотреть надбавку на 20%, с потолком в 100% (дополнительно вне постоянного повышения заработной платы всем государственным служащим); мотивировать рост для опытных госслужащих – внедрить механизм гарантированного карьерного продвижения по стажу и при высоких личных результатах;

– внедрить механизм гарантированного карьерного продвижения по стажу и при высоких личных результатах; проверять порядочность человека – ввести полиграф в процедуру конкурса на занятие должности в государственной службе, для проверки мотивации кандидата на альтруизм и искреннее желание служить обществу.

Согласно мнению эксперта, подобные изменения могли бы способствовать увеличению эффективности и привлекательности государственной службы в Казахстане.

При этом следует отметить, что с ростом поощрений госслужащих увеличатся расходы бюджета. Поэтому может потребоваться оптимизация госаппарата – соответствующая петиция о сокращении числа госслужащих ранее появилась в Сети.

Также ранее сообщалось, что казахстанцы смогут влиять на зарплату госслужащих – до 2029 года работа всех государственных органов будет полностью оцифрована, а у чиновников с низким рейтингом снизится размер заработной платы.

При этом в 2024 году стало известно, что госслужащим запретили премии – госорганы, которые сэкономили бюджетные средства, не могут перевести эти деньги на назначение премий.

Дополнительно стало известно, какие зарплаты получают министры, депутаты и акимы в Казахстане.