Где в Казахстане наиболее остро ощущается бедность населения

Бедными в Казахстане считаются лица с доходами менее прожиточного минимума. Больше всего лиц такой категории оказалось в трех регионах страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане бедными считаются лица с доходами ниже прожиточного минимума, их доля во II квартале 2023 года составила 5,1%.

Наиболее высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области (8,8%), области Жетiсу (7,8%) и области Абай (7,7%).

Самая глубокая бедность наблюдается в области Абай с коэффициентом 1,9, в то время как наименьший уровень бедности отмечен в Карагандинской и Атырауской областях (по 3%).

Определение черты бедности в Казахстане планируют изменить в 2025 году – вместо прожиточного минимума (ПМ) будут использовать значение медианного дохода.

В рамках действующего способа измерения некоторые регионы отличаются наибольшей долей бедного населения и степенью глубины бедности – это коэффициент, который показывает, насколько далеко от черты бедности находится среднестатистический житель (сколько не хватает до преодоления этой черты). Чем он выше, тем глубже бедность.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, самая сложная ситуация отмечается в трех регионах страны.

Статистика по степени бедности населения

Согласно статистическим данным, результаты выборочного обследования домашних хозяйств показали, что доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале текущего года составила 5,1% (ранее он был равен 4,6%).

При этом расчет производится не на основе показателя ПМ, который устанавливается законом в начале года, а на основе регионального прожиточного минимума на душу населения, определяемого ежемесячно.

Уровень бедности в Казахстане. На основе данных: Бюро национальной статистики

Особенно сильно по доле бедного населения и глубине бедности выделяются следующие регионы:

Туркестанская область – показатель доходит до 8,8%, а коэффициент глубины бедности достигает 1,4 (столько же в Шымкенте);

область Жетiсу – 7,8%, а коэффициент глубины бедности равен 1,2;

область Абай – доля бедного населения достигает 7,7%. Глубина бедности составляет 1,9 (наибольший показатель по Казахстану).

Также сложной остается обстановка в Мангистауской области, где доля бедного населения составила 7,3%, а коэффициент глубины бедности – 1,6.

Среди мегаполисов наибольший показатель по доле бедного населения отмечен в Шымкенте (5,6%), в то время как Алматы (4,7%) и Астана (3,3%) имеют меньшие доли. В то же время наименьший уровень бедности зафиксирован в Карагандинской и Атырауской областях – по 3% соответственно.

Напомним, что в Казахстане действует система автоматического определения лиц, нуждающихся в государственной помощи – например, это граждане с доходами ниже черты бедности (70% от прожиточного минимума).

Им в проактивном режиме назначаются пособия и выплаты в рамках мер финансовой поддержки. Уведомление о назначении помощи приходит через SMS-сообщения от номера 1414.