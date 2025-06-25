"Не способны прокормить себя": эксперт назвал убыточные регионы Казахстана
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Регионы Казахстана не только зарабатывают для бюджета, но и активно берут оттуда деньги. Самодостаточным оказался лишь Алматы, который покрывает свои расходы с избытком. Подробности читайте на NUR.KZ.
Каждый регион Казахстана имеет свои доходы и расходы. Если он зарабатывает больше, чем тратит, – это бюджетно самодостаточный регион. Если же собственных доходов не хватает, в ход идут дотации, субсидии и трансферты из бюджета.
Как отмечает автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов, по-настоящему самодостаточный регион в Казахстане всего один – Алматы. Только он может остается "в плюсе", если из уравнения убрать трансферты.
Город стабильно покрывает свои расходы за счет собственных доходов:
- 2022 год – 106,7%;
- 2023 год – 108,1%;
- 2024 год – 117,8%;
- На 1 июня 2025 – уже 134,6%.
Подробнее о социально-экономическом развитии Алматы мы рассказывали здесь.
Остальные регионы "в минусе". Даже Атырауская область, которая в прошлом году была почти бездефицитной (98,78%), в этом просела до 87,2%. Похожая картина и в Астане, которая способна покрыть только 85,36% своих расходов. У Шымкента показатель равен 56,91%.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Туркестанской области – она способна самостоятельно закрыть только 17,22% расходов.
Причем сейчас в шести регионах страны расходы растут быстрее, чем доходы. То есть с каждым годом они все меньше способны покрывать свои траты сами:
- Восточно-Казахстанская: с 45,7% до 39,9% – рост затрат на ЖКХ, образование;
- Западно-Казахстанская: с 43,5% до 37,7% – госуслуги, ЖКХ;
- Карагандинская: с 54,1% до 47,7% – ЖКХ, транспорт, связь;
- Мангистауская: с 63,6% до 55,7% – ЖКХ, ТЭК;
- Актюбинская: с 43,04% до 41,5% – госуслуги, ТЭК;
- Северо-Казахстанская: с 25,6% до 24,5% – госуслуги, транспорт, связь.
|Регион/Область
|Покрытие расходов
|Алматы
|117,80%
|Атырауская
|87,20%
|Астана
|85,36%
|Павлодарская
|63,84%
|Алматинская
|62,05%
|Шымкент
|56,91%
|Улытауская
|55,88%
|Мангистауская
|55,74%
|Карагандинская
|47,72%
|Актюбинская
|41,49%
|Восточно-Казахстанская
|39,89%
|Западно-Казахстанская
|37,69%
|Костанайская
|36,07%
|Акмолинская
|30,26%
|Абайская
|30,07%
|Жамбылская
|24,67%
|Северо-Казахстанская
|24,46%
|Кызылординская
|22,35%
|Жетысуская
|22,27%
|Туркестанская
|17,22%
|По расчетам Telegram-канала Tengenomika
Таким образом, в Казахстане есть только один регион-донор, а остальные 19 – дефицитные. Без трансфертов из бюджета они буквально "не способны прокормить себя самостоятельно".
"Такая ситуация тормозит региональную устойчивость, усиливает централизацию и снижает мотивацию к развитию собственной доходной базы в регионах. Без пересмотра модели межбюджетных отношений и роста фискальной самостоятельности, половина страны рискует навсегда остаться в статусе "вечных реципиентов", – заключил эксперт.
Также благосостояние региона можно определить по тому, какой объем товаров и услуг он смог реализовать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
А об уровне бедности в стране можно прочитать в другом нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2259177-ne-sposobny-prokormit-sebya-ekspert-nazval-ubytochnye-regiony-kazahstana/
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