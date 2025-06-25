"Не способны прокормить себя": эксперт назвал убыточные регионы Казахстана

Регионы Казахстана не только зарабатывают для бюджета, но и активно берут оттуда деньги. Самодостаточным оказался лишь Алматы, который покрывает свои расходы с избытком. Подробности читайте на NUR.KZ.

Каждый регион Казахстана имеет свои доходы и расходы. Если он зарабатывает больше, чем тратит, – это бюджетно самодостаточный регион. Если же собственных доходов не хватает, в ход идут дотации, субсидии и трансферты из бюджета.

Как отмечает автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов, по-настоящему самодостаточный регион в Казахстане всего один – Алматы. Только он может остается "в плюсе", если из уравнения убрать трансферты.

Город стабильно покрывает свои расходы за счет собственных доходов:

2022 год – 106,7% ;

; 2023 год – 108,1% ;

; 2024 год – 117,8% ;

; На 1 июня 2025 – уже 134,6%.

Подробнее о социально-экономическом развитии Алматы мы рассказывали здесь.

Остальные регионы "в минусе". Даже Атырауская область, которая в прошлом году была почти бездефицитной (98,78%), в этом просела до 87,2%. Похожая картина и в Астане, которая способна покрыть только 85,36% своих расходов. У Шымкента показатель равен 56,91%.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Туркестанской области – она способна самостоятельно закрыть только 17,22% расходов.

Причем сейчас в шести регионах страны расходы растут быстрее, чем доходы. То есть с каждым годом они все меньше способны покрывать свои траты сами:

Восточно-Казахстанская: с 45,7% до 39,9% – рост затрат на ЖКХ, образование;

– рост затрат на ЖКХ, образование; Западно-Казахстанская: с 43,5% до 37,7% – госуслуги, ЖКХ;

– госуслуги, ЖКХ; Карагандинская: с 54,1% до 47,7% – ЖКХ, транспорт, связь;

– ЖКХ, транспорт, связь; Мангистауская: с 63,6% до 55,7% – ЖКХ, ТЭК;

– ЖКХ, ТЭК; Актюбинская: с 43,04% до 41,5% – госуслуги, ТЭК;

– госуслуги, ТЭК; Северо-Казахстанская: с 25,6% до 24,5% – госуслуги, транспорт, связь.

Регион/Область Покрытие расходов Алматы 117,80% Атырауская 87,20% Астана 85,36% Павлодарская 63,84% Алматинская 62,05% Шымкент 56,91% Улытауская 55,88% Мангистауская 55,74% Карагандинская 47,72% Актюбинская 41,49% Восточно-Казахстанская 39,89% Западно-Казахстанская 37,69% Костанайская 36,07% Акмолинская 30,26% Абайская 30,07% Жамбылская 24,67% Северо-Казахстанская 24,46% Кызылординская 22,35% Жетысуская 22,27% Туркестанская 17,22% По расчетам Telegram-канала Tengenomika

Таким образом, в Казахстане есть только один регион-донор, а остальные 19 – дефицитные. Без трансфертов из бюджета они буквально "не способны прокормить себя самостоятельно".

"Такая ситуация тормозит региональную устойчивость, усиливает централизацию и снижает мотивацию к развитию собственной доходной базы в регионах. Без пересмотра модели межбюджетных отношений и роста фискальной самостоятельности, половина страны рискует навсегда остаться в статусе "вечных реципиентов", – заключил эксперт.

Также благосостояние региона можно определить по тому, какой объем товаров и услуг он смог реализовать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

А об уровне бедности в стране можно прочитать в другом нашем материале.