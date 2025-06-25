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    Финансы

      "Не способны прокормить себя": эксперт назвал убыточные регионы Казахстана

      Опубликовано:

      Деньги в тарелке.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Регионы Казахстана не только зарабатывают для бюджета, но и активно берут оттуда деньги. Самодостаточным оказался лишь Алматы, который покрывает свои расходы с избытком. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Каждый регион Казахстана имеет свои доходы и расходы. Если он зарабатывает больше, чем тратит, – это бюджетно самодостаточный регион. Если же собственных доходов не хватает, в ход идут дотации, субсидии и трансферты из бюджета.

      Как отмечает автор Telegram-канала Tengenomika Руслан Султанов, по-настоящему самодостаточный регион в Казахстане всего один – Алматы. Только он может остается "в плюсе", если из уравнения убрать трансферты.

      Город стабильно покрывает свои расходы за счет собственных доходов:

      • 2022 год – 106,7%;
      • 2023 год – 108,1%;
      • 2024 год – 117,8%;
      • На 1 июня 2025 – уже 134,6%.

      Подробнее о социально-экономическом развитии Алматы мы рассказывали здесь.

      Остальные регионы "в минусе". Даже Атырауская область, которая в прошлом году была почти бездефицитной (98,78%), в этом просела до 87,2%. Похожая картина и в Астане, которая способна покрыть только 85,36% своих расходов. У Шымкента показатель равен 56,91%.

      Самая тяжелая ситуация наблюдается в Туркестанской области – она способна самостоятельно закрыть только 17,22% расходов.

      Причем сейчас в шести регионах страны расходы растут быстрее, чем доходы. То есть с каждым годом они все меньше способны покрывать свои траты сами:

      • Восточно-Казахстанская: с 45,7% до 39,9% – рост затрат на ЖКХ, образование;
      • Западно-Казахстанская: с 43,5% до 37,7% – госуслуги, ЖКХ;
      • Карагандинская: с 54,1% до 47,7% – ЖКХ, транспорт, связь;
      • Мангистауская: с 63,6% до 55,7% – ЖКХ, ТЭК;
      • Актюбинская: с 43,04% до 41,5% – госуслуги, ТЭК;
      • Северо-Казахстанская: с 25,6% до 24,5% – госуслуги, транспорт, связь.
      Регион/Область Покрытие расходов
      Алматы 117,80%
      Атырауская 87,20%
      Астана 85,36%
      Павлодарская 63,84%
      Алматинская 62,05%
      Шымкент 56,91%
      Улытауская 55,88%
      Мангистауская 55,74%
      Карагандинская 47,72%
      Актюбинская 41,49%
      Восточно-Казахстанская 39,89%
      Западно-Казахстанская 37,69%
      Костанайская 36,07%
      Акмолинская 30,26%
      Абайская 30,07%
      Жамбылская 24,67%
      Северо-Казахстанская 24,46%
      Кызылординская 22,35%
      Жетысуская 22,27%
      Туркестанская 17,22%
      По расчетам Telegram-канала Tengenomika
      Таким образом, в Казахстане есть только один регион-донор, а остальные 19 – дефицитные. Без трансфертов из бюджета они буквально "не способны прокормить себя самостоятельно".

      "Такая ситуация тормозит региональную устойчивость, усиливает централизацию и снижает мотивацию к развитию собственной доходной базы в регионах. Без пересмотра модели межбюджетных отношений и роста фискальной самостоятельности, половина страны рискует навсегда остаться в статусе "вечных реципиентов", – заключил эксперт.

      Также благосостояние региона можно определить по тому, какой объем товаров и услуг он смог реализовать. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      А об уровне бедности в стране можно прочитать в другом нашем материале.

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