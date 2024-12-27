Новую черту бедности утвердили в Казахстане

С января 2025 года черту бедности в Казахстане перестанут рассчитывать на основе прожиточного минимума. Ее размер составит 35% от медианного дохода. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент уровень бедности в Казахстане определяется на основе регионального прожиточного минимума на душу населения (ПМ). При этом существует такое понятие, как "черта бедности", которая составляет 70% от ПМ. На основе нее в стране назначают адресную социальную помощь (АСП).

В 2025 году черту бедности отвяжут от прожиточного минимума и будут использовать для ее расчета медианный доход. Между тем, согласно новому приказу Министра труда и социальной защиты населения РК, размер черты бедности составит 35% от медианного дохода.

"Определить черту бедности с 1 января 2025 года в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал", – написано в документе.

Стоит отметить, что изначально черту бедности установили в размере 50% от медианного дохода.

Также была утверждена методика расчета медианного дохода. Он будет определяться для каждого региона отдельно, а в учет пойдут данные из Цифровой карты семьи – системы, которая в автоматическом режиме определяет благосостояние граждан и отвечает за проактивное назначение пособий и социальных выплат.