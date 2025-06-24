Кому государство выплатило 13,4 млрд тенге помощи в Казахстане

Поддержка от государства в виде адресной социальной помощи назначается определенной категории граждан. В 2025 году на эти цели выделено 132,9 млрд тенге. Подробности узнайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует инструмент поддержки малообеспеченных граждан в виде адресной социальной помощи (АСП). Назначается она только тем домохозяйствам, чей совокупный доход на каждого члена семьи оказался ниже черты бедности – то есть не превышает 35% от регионального медианного дохода.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июня 2025 года получателями АСП в Казахстане являются 242,4 тыс. человек из 45,2 тыс. семей.

Всего им уже выплатили 13,4 млрд тенге, а общая сумма предусмотренных для помощи средств на текущий год равна 132,9 млрд тенге.

Помимо основной выплаты, семьи получают дополнительные деньги, если у них есть дети до 6 лет. Так, на каждого ребенка назначается по 5 898 тенге. Всего дополнительные выплаты получили 74,5 тыс. детей на общую сумму 1,8 млрд тенге.

Здесь важно учесть, что АСП не предоставляется как безусловная помощь – граждане должны соблюсти ряд требований, чтобы государство назначило им выплаты. В частности, все трудоспособные члены семьи должны или работать, или участвовать в мерах занятости.

АСП назначается не в виде фиксированной суммы – ее размер зависит от того, насколько "бедная" семья.

Государство доплатит ровно столько, сколько нужно, чтобы доходы домохозяйства "догнали" черту бедности – обычно это совсем небольшие суммы. Например, в 2024 году средний размер АСП по стране составлял всего 7 959 тенге.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал "Электронного правительства".

Стоит отметить безусловная АСП также назначается в Казахстане, но на нее имеют право лишь некоторые категории граждан, о которых можно прочитать здесь.

Между тем напомним, что при назначении АСП начали проверять расходы потенциальных получателей, в том числе на предмет наличия крупных покупок или необязательных трат.