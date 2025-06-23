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    Финансы

      Шанс для Казахстана: как конфликт Израиля и Ирана может повлиять на экономику страны, рассказал эксперт

      Опубликовано:

      График на долларовой купюре
      График курса доллара. Иллюстративное фото: JuSun/Getty Images

      Иран "соседствует" с Казахстаном через Каспийское море. Однако влияние этой страны на глобальную и отечественную экономику может оказаться более серьезным. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Эксперт Нурбек Раев считает, что конфликт между Израилем и Ираном может оказать положительное влияние на экономику Казахстана, в том числе за счет роста цен на нефть и открытия новых ниш в нефтехимии.
      • По мнению Раева, Казахстан имеет возможность привлечь китайские инвестиции и занять место в цепочке добавленной стоимости, однако существует риск потери лидерства в регионе в пользу Узбекистана.
      • Эксперт прогнозирует, что возможное подорожание удобрений из-за ситуации с Ираном может положительно сказаться на казахстанском сельском хозяйстве, повысив цены на сельхозпродукцию и увеличив экспортные возможности.

      Война между Израилем и Ираном продолжает накаляться – так, недавно сообщалось о том, что участие в авиаударах по Ирану приняли США.

      При этом обострение кризиса может отразиться на международной экономике, а также повлияет и на ситуацию в Казахстане. Об этом в своем Telegram-канале iKapitalist рассказал Нурбек Раев, основатель одноименной инвестиционной площадки.

      Например, как отмечает эксперт, Казахстан традиционно не участвует в подобных конфликтах и не оказывает какой-либо поддержки прохождению военных грузов, перелетам или базированию иностранных самолетов или войск над своей территорией и в ближайших водах.

      Поэтому в вопросах безопасности рисков не ожидается.

      В свою очередь влияние конфликта может прослеживаться с экономической точки зрения. Но оно может оказаться скорее позитивным, чем негативным.

      Цена на нефть и нефтехимия

      Согласно мнению эксперта, рост цен на нефть имеет благоприятное влияние на Казахстан за счет увеличения доходов бюджета и снижения его дефицита.

      "Скорее всего, волна неплатежей со стороны крупных компаний и государственных органов прекратится и деньги появятся в экономике, а значит и у малого и среднего бизнеса.

      Постепенно все начнут рассчитываться по долгам, и мы наконец-то сможем забыть последствия бюджетного кризиса прошлого года", – отмечает Нурбек Раев.

      Деньги и бочка с нефтью
      Нефть и деньги. Иллюстративное фото: LIgorko/Getty Images

      В то же время он указывает, что Иран является крупным экспортером полиэтилена и полипропилена, который так же производится в Казахстане. Поэтому для экономики может открыться новая огромная ниша.

      "Завод Kazakhstan Petrochemical Industries в 2024 году был загружен на 45%, в этом году как раз планировал выйти на проектную мощность, поэтому появляются окна в поставках продукции на экспорт", – сообщает эксперт.

      Инвестиции

      Нурбек Раев сообщает, что Китай активно инвестирует в страны Центральной Азии. А Казахстан имеет возможность занять место в цепочке добавленных стоимостей одной из крупнейших экономик мира.

      Однако есть и определенные риски, которые могут затормозить эти процессы.

      "Казахстан до сих пор является крупнейшей экономикой в Центральной Азии, но сейчас лидерство может перехватить Узбекистан. И мне кажется, что в последнее время я частенько слышу нотки расслабленности и снисхождения в части отношения к Узбекистану.

      Не стоит забывать, как большинство корейских производителей в 90-х разместило свои мощности по производству электротехники в Узбекистане, а не в Казахстане из-за того, что у нас был высокий уровень коррупции и никому производства в то время не были интересны", – отмечает эксперт.
      Планшет с биржевыми котировками
      Планшет. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

      Сельское хозяйство

      Согласно сообщению эксперта, Иран является занимает третью строчку по крупнейшим поставкам карбамидов после России и Китая. При этом РФ находится под санкциями, а в Китае имеется крупный внутренний спрос.

      Поэтому в 2026 году удобрения могут сильно подорожать по всему миру на 20-25%, что грозит негативным влиянием на урожайность в других странах. Соответственно, продукция мирового сельского хозяйства может подорожать.

      Однако этот фактор также может стать положительным для отечественного сельского хозяйства.

      "В Казахстане мы обеспечены своими удобрениями, и повышение мировых цен наконец-то повысит крайне низкие цены на сельхозпродукцию, которые сформировались за последние пару лет.

      А значит – сельхозпредприятия Казахстана смогут экспортировать больше продукции по более высоким ценам и получать более высокие прибыли.

      Помимо этого, в Иране в этом году была засуха, и им будет необходима продукция сельского хозяйства Казахстан. У нас в этом году хорошо идут дожди и перспективы пока положительные, будем надеяться, что погода не подведет и далее", – отмечает эксперт.

      Таким образом, с экономической точки зрения текущий конфликт может открыть для Казахстана новые возможности, хотя и сохраняются риски негативного влияния из-за ухудшения состояния общей глобальной торговли.

      Ранее эксперты озвучили возможные сценарии обострения конфликта между Израилем и Ираном.

      Также напомним, что на фоне конфликта резко подорожало золото – кризис заставил инвесторов скупать драгоценный металл, чтобы защитить свои активы. В итоге цены за короткое время выросли более чем на 40 долларов за унцию.

      В то же время подорожала и нефть – цены взлетели до 74 долларов США из-за возможного нарушения глобальных поставок "черного золота".

      Однако это не отразилось на курсе доллара, который продолжил расти по отношению к тенге. Позже аналитик объяснил причины подобного поведения национальной валюты Казахстана.

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